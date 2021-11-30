Мнение: К вопросу об анонимности в ЖЖ

“В ходе очередных жарких дебатов у Галковского написал этакое эссе “о ЖЖ вообще”. Там оно даже в комменты не поместилось, поэтому дублирую здесь…

Стремление уважаемого Дмитрия Евгеньевича к «срыванию всех и всяческих масок» становится, на мой взгляд, несколько преувеличенным и навязчивым, и здесь, пожалуй, надо бы дать определенные разъяснения.

Я расскажу для начала о Тематическом Апперцептивном Тесте (сокращенно ТАТ). Он общепризнан как один из мощнейших инструментов в области психодиагностики, который за несколько десятков лет применения в разных странах доказал свою высочайшую эффективность.

На деле ТАТ представляет собой «всего-навсего» набор из десятка картинок: какие-то кажутся абстракцией, на других видны какие-то неясные фигуры людей или животных. В ходе диагностической беседы картинки в определенной последовательности предъявляются испытуемому, и его просто, без всяких затей просят рассказать – что он на каждой из них видит? Что там, собственно говоря, изображено?

Испытуемый может рассказывать все что угодно – «правильного» ответа, понятно, не существует. Все ответы фиксируются, потом – уже без его участия – подвергаются тщательному анализу. Всё!

Фокус в том, что опытный психодиагност может на основании этих записей (когда человек, на его собственный взгляд, несет «полную пургу») сделать просто массу выводов об испытуемом: не только определить возраст, пол, характер полученного образования, профессиональную принадлежность и т.п. Можно, к примеру, узнать содержание детских страхов, наиболее актуальные на сегодня жизненные проблемы, структуру представления о себе и других – многое из того, что человек, как правило, САМ не рассказывал и не собирался рассказывать никакому психотерапевту!

Тест ТАТ – лишь один из, как принято говорить в психодиагностической среде, «батареи» так называемых «проективных тестов». Они созданы для того, чтобы помогать психотерапевту понимать пациента даже тогда, когда он не хочет или не может сам говорить о себе и о своих проблемах. Ключевое слово здесь – ПРОЕКЦИЯ. Предполагается, что личность человека – настолько мощная субстанция, что она прорывается (ПРОЕЦИРУЕТСЯ) наружу практически всегда, что бы человек не делал. Психологу остается только подставить особое зеркало – и он увидит…

Впрочем, далеко не только психологу. Да и сам факт «проекции» был известен «знатокам человеческих душ» задолго до появления Мюррея (автора ТАТ) и самой психодиагностики. Вспомним хотя бы классическое, из Гоголя: «Казалось, даже стул в комнате говорил – и я тоже Собакевич!»

ЛИЧНОСТЬ не спрячешь. ТАТ – всего лишь способ получить сведения сравнительно БЫСТРО; если же под рукой достаточно долгий перечень ЛИЧНОСТНЫХ проявлений (скажем, за год), то и ТАТ не нужен: информации уже более чем достаточно. И наш «внутренний ребенок» (нечто, отвечающее в НАШЕЙ личности за интуицию) эту самую информацию анализирует и принимает к сведению, независимо от того, есть или нет «корочка» о психологическом образовании.

К чему это я? Да просто к тому, что обвинять человека, ведущего на протяжении года и более дневник в Сети, в «анонимности» – НЕЛЕПО. На самом деле, срок вполне достаточный, чтобы признать: человек заявил о себе уже практически ВСЁ. Не потому, что он этого «хотел» – а просто потому, что он «не мог иначе». ЛИЧНОСТЬ прорывается. Она прорывается всегда.

Сам я «психологией искусства» (одним из почтенных направлений общей психологии) не занимался, но есть у меня старый товарищ-однокурсник, который одно время был на ней просто помешан. И диплом писал тоже по данной теме (возможно, потому, что сам он при этом всегда был и неплохим художником). От него я не раз слышал очень популярную, оказывается, у специалистов-искусствоведов мысль, что «художник, что бы не рисовал, всегда рисует прежде всего свой автопортрет». Очень интересное наблюдение, не находите?

Причем это даже подтверждалось специальными исследованиями: действительно, оказалось, что у всех портретов, вышедших из-под кисти одного художника, наблюдаются определенные общие черты. Эти черты – ЕГО СОБСТВЕННЫЕ.

Парадокс? Ничуть, если принять во внимание то, о чем я говорил выше.

Заметьте: тут неважно, ведет ли человек свой ЖЖ «откровенно», с рассказом о «переживаниях» (типа «Вчера выносил ведро, упал на лестнице», или «она опять ушла… такая сука!», или «накатил 100 грамм… Хорошо!» и т.п.), или же, к примеру, ограничивается исключительно размышлениями по поводу очередных высказываний Путина и Блэра «по актуальным вопросам»). Важна лишь ДЛИТЕЛЬНОСТЬ. И личность проявится перед нами во всей красе/безобразии – просто потому, что она «не может иначе». Надо лишь иметь желание и любопытство УВИДЕТЬ ее…

Если продумать мысль глубже, то мы поймем, что скорее Дмитрию Евгеньевичу с его мощным умом философа следовало бы сетовать (как на общую беду) на другое: на то, что реально АНОНИМНОСТЬ НЕДОСТИЖИМА. Чрезвычайно тяжело вырваться за рамки собственной личности! Дано это очень немногим. Это печать, это структура, или, как лучше всего, наверно, говорил об этом Стендаль: «Человек – это стиль».

В связи с этим столь любимая тем же Пионером «охота за мурзилками» – конечно, очень ценна. Ценна как информация о личности Пионера же. Это много говорит и о его почти сакральном отношении к Галковскому (как к своего рода Демиургу, одной своей волей способному рождать толпы РАЗНЫХ «личностей»), и о механистическом понимании человека как «набора закорючек»…

Очень большая ошибка думать, что некий Иван Кузьмич Иванов (или Абрам Моисеевич Бруно, не важно) сумел, видите ли, создать некую отдельную «виртуальную личность» – Пионера, и вот теперь задача всех честных людей – ОБОЗНАЧИТЬ его как реального гражданина и тем самым «вернуть в реальность». Больше всего это напоминает «охоту на ведьм», с каким-то даже мистическим привкусом…

На самом деле Пионер УЖЕ ЕСТЬ. Вот он, ВЕСЬ здесь! От того, что мы узнаем его «паспортное имя», наших знаний, уверяю, не прибавится. Точно так же, как их не прибавляется от того, что мы знаем, что ЖЖ-юзера «krylov» и в самом деле зовут Константин Крылов.

Я думаю, что такой взгляд на анонимность многих огорчит; ведь многие заводят ЖЖ, стремясь «убежать от себя». К сожалению, убежать от себя нельзя. Себя можно лишь расширить – на новые и новые сферы…” (2005)