 

У 1 из 100 пациентов после COVID-19 развиваются смертельно опасные изменения в мозге

30.11.2021, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

Результаты своей научной работы специалисты из Университета Томаса Джефферсона представили в ходе конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), передает MedicalNewsToday. В наблюдательное исследование были включены данные около 40 тысяч пациентов, помещенных в семь больниц США и в странах Западной Европы. Средний возраст участников составил 66 лет, мужчин было вдвое больше, чем женщин. У многих пациентов ранее были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие хронические патологии.

Среди тех, кто по назначению врачей прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга, серьезные осложнения были обнаружены у 442 человек. По оценкам ученых, частота таких осложнений составляет примерно 1% от общего числа пациентов.

Наиболее распространенными осложнениями были ишемический инсульт (6,2%), кровоизлияние или кровотечение (3,72%), энцефалит (0,47%).

Инсульт: симптомы и первая помощь

Каждые две секунды в мире у кого-то случается инсульт, и лучше знать заранее о признаках этого смертельно опасного состояния, при котором нельзя медлить ни минуты. 

Читать статью

В редких случаях у пациентов диагностировали острый диссеминированный энцефаломиелит, который характеризуется воспалением головного и спинного мозга, а также синдром энцефалопатии, вызывающий  симптомы, схожие с признаками инсульта.

«Было много написано о проблемах с легкими, связанных с COVID-19, но мы нечасто говорим о других органах, которые могут быть затронуты инфекцией. Наше исследование показывает, что осложнения со стороны центральной нервной системы представляют собой важную причину смертности в этой разрушительной пандемии — заявил ведущий автор исследования, профессор радиологии Скотт Х. Фаро (Scott H. Faro).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / «Доктор Стрэндж»: Анонсирован выпуск смартфона Nokia 3.4 с процессором Snapdragon 460

17.07 / Мнение: Геймеры слили секретный танк, съедобные провода и Байден против свободы слова

18.05 / «Дело, основанное на постиках в соцсетях»

11.11 / Мнение: О 1500 ковидных смертей в день

19.08 / Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию

16.08 / Мнение: МИД РФ о ситуации в Афганистане

22.09 / У кого больше шансов заболеть тяжелым COVID-19 после вакцинации?

19.04 / Политолог Перенджиев объяснил непривлекательность Украины для НАТО

16.10 / «Закрытый показ» открывается

07.10 / Врач объяснил причину резкого похудения Бабкиной и Нетребко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика