У 1 из 100 пациентов после COVID-19 развиваются смертельно опасные изменения в мозге



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Результаты своей научной работы специалисты из Университета Томаса Джефферсона представили в ходе конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), передает MedicalNewsToday. В наблюдательное исследование были включены данные около 40 тысяч пациентов, помещенных в семь больниц США и в странах Западной Европы. Средний возраст участников составил 66 лет, мужчин было вдвое больше, чем женщин. У многих пациентов ранее были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие хронические патологии.

Среди тех, кто по назначению врачей прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) головного мозга, серьезные осложнения были обнаружены у 442 человек. По оценкам ученых, частота таких осложнений составляет примерно 1% от общего числа пациентов.

Наиболее распространенными осложнениями были ишемический инсульт (6,2%), кровоизлияние или кровотечение (3,72%), энцефалит (0,47%).

Инсульт: симптомы и первая помощь

Каждые две секунды в мире у кого-то случается инсульт, и лучше знать заранее о признаках этого смертельно опасного состояния, при котором нельзя медлить ни минуты.

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В редких случаях у пациентов диагностировали острый диссеминированный энцефаломиелит, который характеризуется воспалением головного и спинного мозга, а также синдром энцефалопатии, вызывающий симптомы, схожие с признаками инсульта.

«Было много написано о проблемах с легкими, связанных с COVID-19, но мы нечасто говорим о других органах, которые могут быть затронуты инфекцией. Наше исследование показывает, что осложнения со стороны центральной нервной системы представляют собой важную причину смертности в этой разрушительной пандемии — заявил ведущий автор исследования, профессор радиологии Скотт Х. Фаро (Scott H. Faro).