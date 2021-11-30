 

Мнение: Я выполнял приказ

30.11.2021, 18:44, Разное
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«Ведомости» сообщают о новой тенденции — выявляемость онкологических заболеваний становится все более поздней. Что, безусловно, уже в ближайшем будущем начнет отражаться в повышенной смертности от этого заболевания.

Удивления подобная новость не вызывает: в стране существует только одно заболевание, остальные идут по остаточному признаку. В таких условиях насморк и царапина легко могут привести к фатальному исходу. Медицина дичает, проваливаясь в средневековье.

Это и есть реализация принципа «победим ковид любой ценой». То, что цена — гибель тысяч человек, организаторов геноцида не смущает. Собственно, какой с них спрос — они выполняют инструктивные рекомендации вышестоящих инстанций, которые сидят не в России. «Я солдат, я выполнял приказ»

Источник: Эль Мюрид



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