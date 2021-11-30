Мнение: “Звездный разум”. Трейлер
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Трейлер нового российского фантастического (!) фильма "Звездный разум".
В целом, по картинке выглядит вполне пристойно + заметно серьезное влияние "Прометея".
Посмотрим, справятся ли на этот раз или будет как со "Спутником", который вполне добротно себе начинался, но ближе к концу сценарно развалился. Схожая история была и с "Кольской сверхглубокой". Пора бы уже количеству перейти в качество.
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Источник: Colonel Cassad
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