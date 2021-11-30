Андрей Кошкин: памятник россиянам в ЦАР является знаком дружбы и уважения

В столице Центральноафриканской Республики Банги установили памятник российским специалистам и солдатам национальной армии. По центру стоят фигуры двух россиян, а рядом с ними – солдаты армии ЦАР. Таким образом центральноафриканцы выражают благодарность отечественным инструкторам, которые внесли огромный вклад в победу над терроризмом.

Руководство ЦАР уде давно планировало увековечить вклад отечественных инструкторов в защиту республики. Напомним, что в прошлом году национальная армия ЦАР отбила атаку террористов из группировки «Коалиция патриотов за перемены» на столицу. Важную роль в победе сыграли российские специалисты, как сообщается, принадлежащие к «ЧВК Вагнера», которые обучили центральноафриканские войска.

Российский военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту ИА PEX высоко оценил работу россиян в ЦАР, которая положила начало долгому и взаимовыгодному сотрудничеству.

«Давайте учитывать, что в бакалавриате Центральноафриканской Республики введен для изучения русский язык. Это говорит о том, что Туадера так высоко оценивает вклад РФ в развитие государства, что надеется укреплять связи с перспективами на будущее. Центральноафриканцы с глубоким уважением относятся к работе наших инструкторов, они смогли удержать ситуацию в период перевыборной кампании, стабилизировали весьма взрывную ситуацию, когда три мощнейшие террористические группировки были нацелены на дестабилизацию в стране. И этому конечно способствовали наши инструкторы, которые проводили свою работу высоко качественно. И как результат – вот такое отношение государства к нашей стране и к нашим специалистам, которые исполняют по достоинству свой долг в Центральноафриканской Республике», — отметил Кошкин.

Успешная работа российских специалистов в ЦАР стала доказательством для всех стран Африки, что именно россияне способны справиться с террористической угрозой. Также для многих государств важен тот факт, что Россиян относится к африканским державам как к равным себе, в отличие от стран Запада, которым сложно расстаться со стереотипами колониальной эпохи.