Названы признаки повышенного холестерина на ногах

Ученые из Школы медицины Джона Хопкинса назвали признаки на ногах, которые могут указывать на повышенный уровень холестерина. Особое внимание стоит уделять состоянию кожи.

Зачастую у людей с повышенным уровнем холестерина холодные ноги, а кожа становится блестящей и тонкой. У них могут появляться проблемы с периферическими сосудами, так как жировые отложения закупоривают их. Это чревато развитием ряда заболеваний, однако процесс достаточно медленный, но со временем прогрессируют нарушения кровообращения. В результате человек начинает страдать от болезненных спазмов в конечностях, которые возникают при физических нагрузках, но проходят в состоянии покоя.

Повышенный уровень холестерина приводит и к выпадению волос, длительное время не заживающим повреждениям кожи на стопах, онемению, слабости и тяжести в мышцах, а также к покраснению или посинению кожи на ногах и руках. Формирование холестериновых бляшек в сосудах приводит к утолщению ногтевой пластины и появлению болевых ощущений в ногах.

Эксперты рекомендуют при появлении вышеперечисленных симптомов незамедлительно обращаться в больницу и пройти обследование.

Источник: www.medikforum.ru