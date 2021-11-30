В мавзолее состоялись плановые учения по выносу тела Ленина

Плановые учения по выносу тела Владимира Ленина прошли 30 ноября в мавзолее. В ходе совместных мероприятий сотрудникам МЧС и Минкульта удалось отработать сразу несколько внештатных ситуаций – полный вынос туловища вождя мирового пролетариата, вынос его правой и левой половин отдельно. По результатам учений, среднее время полного цикла операции составило 15 минут, что на 3 минуты быстрее прошлогоднего результата.

“Подобные учения в Мавзолее проводятся на протяжении последних пяти лет. Они помогают коллективу отработать практические навыки и слаженность действий как при возможном пожаре, обрушении, наводнении, так и в случае планового выноса тела, тем более, в ближайшие несколько лет нам предстоит это сделать. Радует, что с каждым годом у сотрудников МЧС получается добиться цели всё быстрее”, – прокомментировал итоги учений руководитель отряда МЧС Алексей Троцкий.

По заявлению штаба учений, операция прошла успешно. На теле Ленина не зафиксировано физических и механических повреждений. Следующие учения по выносу туловища Владимира Ильича намечены на 8 мая 2022 года.

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