 

Врач Прокофьев объяснил, нужна ли в России массовая вакцинация населения

30.11.2021, 17:28, Разное
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Врач Денис Прокофьев поделился, почему в РФ так важна вакцинация, и что может быть, если от нее отказаться.
Врач привел в пример грипп, которые в последние годы также мутировал. Он напомнил, что, когда начал появляться грипп группы А, то от него также увеличивалась смертность, а медицина просто не успевала создавать действующее лекарство. Когда установили, что от гриппа нужно прививаться, то смертность снизилась практически до нуля, а течение болезни теперь населению не приносит практически никакого вреда.

Прокофьев уверен, что коронавирусную инфекцию можно побороть только с помощью вакцинации, так как организм уже будет знаком с молекулами и с легкостью справиться с ними.

Если же игнорировать советы медицины и требования власти, то это может привести к катастрофической ситуации во всем мире. А смертность может вырасти на несколько десятков процентов, что может угрожать всему населению планеты.

Источник: nsk.tsargrad.tv



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