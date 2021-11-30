С 1 января в России уменьшится размер рулона туалетной бумаги

В рамках комплекса мер по борьбе с бедностью Минпромторг ввёл новые требования к ГОСТ Р 52354-2005.

Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Чтобы сдержать рост цен на туалетную бумагу, в ведомстве принято решение об уменьшении размера рулона. Его новая длина составит 9 м, а ширина 5 см. В одном рулоне будет содержаться 70 листов.

– В связи с пандемией количество сырья для производства туалетной бумаги снизилось. А с учётом годовых показателей инфляции её дальнейший рост цен неизбежен и остановить его не поможет даже повышение ключевой ставки Центробанка. Однако оставить наших граждан без туалетной бумаги мы не можем, поэтому в рознице появятся уменьшенные рулоны. Поскольку в связи с падением реальных доходов на 20% люди стали скромнее питаться, то такого размера им должно хватить, – заявил замминистра торговли.

Средняя стоимость уменьшенного рулона бумаги составит 80-90 рублей. Вместе с новым в торговых сетях будут продаваться и рулоны и стандартного образца длиной 23 м и шириной 9,5 см.

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