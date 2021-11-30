 

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

30.11.2021, 13:44, Разное
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За минувшие сутки в Московской области выявили 2215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в областном оперативном штабе по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья антилидером по числу новых заражений стал Одинцовский округ, где зафиксировали 214 случаев ковида. За ним с большим отрывом следуют Мытищи с 124 инфицированными. Третью строчку занял Сергиево-Посадский округ – там заболели 106 человек. Помимо них в число неблагоприятных попали Раменский округ, Химки, Ступино, Орехово-Зуевский округ, Подольск, Солнечногорск и Королев, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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