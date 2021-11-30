«Кремлевские агенты» выстроились за субсидиями

Как думские партии делят 13,2 млрд рублей между своими НКО и проектами бывших чиновников: исследование Алексея Карнаухова.

Госдума обсуждает бюджет в третьем чтении и распределяет 355 млрд руб. на стратегические инициативы. По документам Россию ждут «Чистая энергия», «Генеральная уборка», «Беспилотные логистические коридоры» и прочие чудеса. В конце таблицы — десерт — субсидии за три года для некоммерческих организаций.

Если вы ждали в списке киберфермы на Марсе, то вас ждет разочарование: чаще там встречаются НКО Жириновского, депутатов от партии власти и коммунистов. Судя по субсидиям, главная задача этих организаций состоит в том, чтобы патриотически воспитывать граждан. За основные деньги можно и вовсе не переживать: их освоением займутся закрытые НКО и проекты бывших чиновников.

Алексей Карнаухов

директор Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко»

Подайте мировым цивилизациям

Начнем сразу с десерта. Да, среди НКО можно встретить и «Красный крест», и «Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий». Но больше всех получат организации, связанные с ЛДПР. Так «Институту мировых цивилизаций» отведено 508 млн руб. на три года. РБК выяснила, что деньги нужны якобы на ремонт здания, а субсидии за пару лет выросли в шесть раз.

Соучредители института — Владимир Жириновский и ЛДПР. Среди главных публикаций на сайте института избранные сочинения Владимира Жириновского в трех томах, политическая классика под редакцией Владимира Жириновского в 50 томах и книга «Жириновский как философ» (16+).

Субсидию еще на 200 млн руб. получит «Центр поддержки молодежных инициатив». Центр расположен по одному адресу с Благотворительным фондом кого бы вы подумали? Правильно, Владимира Жириновского. Возглавляет НКО руководитель аппарата фракции ЛДПР в Госдуме Игорь Михеев.

Ветераны «Единой России»

На пятки Жириновскому наступают ветераны «Единой России». За три года общественная организация «Боевое братство» получит 394,8 млн руб. До этого она уже получила 727 млн. В чем секрет такого успеха? Во главе «братства» бывший депутат Борис Громов, а его заместитель — действующий депутат от «ЕР» Дмитрий Саблин.

247 млн субсидий из бюджета причитается общественной организации «Союз пенсионеров России». Из названия пропало «…Единой России», но это наверняка случайно. Возглавляет ее все равно единоросс, до октября этого года сенатор Валерий Рязанский. Остальным пенсионерам, кому не хватает денег на еду, он советовал подрабатывать. «Если есть силы и возможности, то следует где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает», — говорил Рязанский.

И ведь эти слова не лишены истины. Например, «Российская Ассоциация Героев» во главе с депутатом Госдумы от «Единой России», бывшим командующим ВДВ Владимиром Шамановым благодаря своему главному герою обеспечила себе 157,2 млн руб. С 2015 года организация уже получила 214 млн — из них большую часть после прихода Шаманова в Госдуму. Чем пенсионеры из «Единой России» не пример успешной подработки?

Экс-сенатор Зинаида Драгункина обеспечила 15 млн своей НКО «Центр народной помощи «Благовест» — видимо, не так старалась, как Шаманов. За последние шесть лет «Благовест» получил 76,4 млн субсидий и еще 60 в 2011–2013 гг. Зато Департамент труда и соцзащиты Москвы отдал центру народной помощи контракты на 278,8 млн руб. Недаром Драгункина заседала в Мосгордуме.

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Идеалы коммунизма

Среди думцев и бывших сенаторов затесался патриотический центр «Вятский Посад» — религиозная структура со школой, детским садом и собором под Орлом. За три года посадская казна пополнится на 234 млн руб. от Министерства просвещения. Никогда еще идеалы коммунизма и христианства не были так близки друг к другу, как в списке субсидий из бюджета.

Учредил «Посад» схиархимандрит Илий (Алексей Ноздрин) — духовник патриарха РПЦ Кирилла. Второй учредитель — Геннадий Цурков — помощник губернатора Орловской области (коммуниста) по религиозным вопросам. Орловские СМИ осторожно пишут о «неоднозначной репутации» Цуркова в 90-е. Сам Цурков говорит в интервью СМИ, что он «не партийный и не бандит».

Одновременно с общественной организацией в Орле действует коммерческий духовно-православный центр «Вятский Посад» — им владеет Ирина Цуркова.

Цурков начал работать помощником губернатора по религии при бывшем главе Орловской области Вадиме Потомском (тоже коммунисте). В бытность губернатором Потомский активно собирал средства «спонсоров» на строительство храмов в Орле и налаживал связи с клиром. Так, в ответ на скандал с роскошным авто епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария Потомский заявил, что «Бог не фраер, он всё видит».

Еще 150 млн в федеральном бюджете напрямую отведено НКО «Лидерские проекты». Лидерские проекты ведет некая Надежда Воронцова. С 2015 года она тесно связана с фракцией КПРФ в Госдуме. Воронцова обладатель наград КПРФ и Ленинского коммунистического союза молодежи (ЛКСМ). Судя по публикациям, лидерские проекты проходят при активном участии и под эгидой коммунистов. Об их связи в 2017 году писала РБК, с тех пор ничего не изменилось.

Не осталась без кормления и четвертая голова Госдумы. Бывшая «Справедливая Россия», а ныне СПРАПАЗАПР («Справедливая РФ — Патриоты — За Правду») снова обеспечила своему фонду «Центр защиты прав граждан» по 120 млн в год до 2024 года. Столько же он получал последние пять лет. Кроме 2018 года, когда ему перепали жалкие 50 млн — возможно, в наказание за букет финансовых нарушений, найденных во время проверки Минтруда. В итоге фонд, выполняющий функции агента СПРАПАЗАПР, уже обошелся государству в солидные 530 млн.

Как можно увидеть, из года в год депутаты, очень заинтересованные в поддержке близких к ним НКО, голосуют за выделение субсидий. Все эти суммы делают думскую оппозицию лояльнее. Но размеры поступлений не идут в сравнение с деньгами для близких правительству НКО.

Госдума. Фото: David Filipov / The Washington Post / Getty Images

Таинство приобщения к бюджету

Возвращаясь к действительно стратегическим инициативам, становится ясно, что ими тоже занимаются неслучайные люди, и проекты куда менее публичны.

Например, НКО со звучным коротким названием «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» получит 948 млн руб. Среди конечных владельцев центра бывшие чиновники Минкомсвязи — замминистра Илья Масух и начальник отдела Павел Хилов. Крупнейший владелец центра — «Институт Развития Интернета». В ноябре его возглавил бывший замначальника Управления президента по общественным проектам Алексей Гореславский.

Проект этой НКО стоимостью почти млрд описан как «Осуществление методологического сопровождения разработки стратегий цифровой трансформации акционерных обществ с государственным участием и мониторинга их реализации, а также оценки мер по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий». После прочтения всё сразу становится ясно.

Кроме сухих названий проектов и сумм мало что известно. Например, «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» должен получить 10 млрд руб. за три года. Цель — «создание инструментов доработки продукции технологических компаний под требования крупных корпораций».

Организация основана в этом году. Ее директор Павел Дворниченко пришёл из госфонда в сфере инноваций. По существу, тоже публичное должностное лицо. Вместе с его бывшим замом Дворниченко владеет также ООО «Инжиниринг и Инновации». А вот учредители НКО с финансированием в 10 млрд руб. удалены из публичного госреестра юрлиц как если бы это была гостайна.

Остальные НКО в списке финансирования стратегических инициатив, в основном, принадлежат государству. Всё было бы в порядке, если бы не тот способ, при помощи которого они получают деньги.

Что здесь не так?

Госдума и правительство распределяют бюджет между организациями напрямую, минуя конкурентные процедуры. Религиозные организации и НКО по закону должны быть автономны от государства, но на деле становятся частью корпоративной кремлевской системы правления. Такая система всё больше напоминает советскую и едва ли может быть эффективной.

При голосовании за бюджет возникает конфликт интересов почти у всех думских фракций — четыре фракции имеют в списке связанные с ними НКО. По действующим правилам, депутаты должны заявить о потенциальном конфликте интересов в специальную комиссию Думы, но об этом ничего не слышно.

В итоге депутаты выписывают субсидии из бюджета практически сами себе. Вне зависимости от того насколько полезны или нет обществу эти организации, практика распределения субсидий своим же структурам неприемлема.

Расходы государственных НКО непрозрачны. Они создаются для обхода требований закона о торгах для госучреждений.

Практика сокрытия учредителей таких организаций еще больше усиливает закрытость государства. К тому же у правительства есть возможность устанавливать случаи для режима секретности: в результате риск злоупотреблений только растет.

Что с этим делать?

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» направил в Госдуму требование провести проверку конфликта интересов и предложил исключить из списка получателей субсидий НКО, связанные с парламентариями.

Мы также потребовали от правительства раскрывать информацию о работе НКО-получателей бюджетного финансирования и обнародовать детали стратегических проектов с бюджетным финансированием.

Чтобы подобных случаев не возникало, необходимо менять систему власти, как это описано в программе «Яблока» «Государство, свободное от коррупции». В частности, Генпрокуратура должна получить полномочия контроля за высшими должностными лицами страны.

Необходимо устранить практику, когда парламентарии и чиновники проверяют на коррупцию сами себя. При этом Генпрокурор должен избираться после строгого квалификационного отбора кандидатов. Граждане и НКО должны также получить право частного обвинения в коррупции в суде, а система судов — в корне реформирована.

Подробности читайте в нашей программе.

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