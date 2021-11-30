Второй раунд переговоров о возвращении Моргенштерна в Россию состоится в Женеве

Представители рэпера Алишера Моргенштерна достигли соглашения с Администрацией президента о месте и времени переговоров о возвращении певца на родину. Встреча начнётся в среду на женевской вилле Ла-Гранж.

Первый раунд переговоров, проходивший в воскресенье в Дубае, закончился досрочно. Российское руководство сочло неприемлемыми несколько условий, которые выдвинул Моргенштерн. В частности, он требовал публичных извинений от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, обвинившего его в торговле наркотиками, торжественную встречу в аэропорту и триумфальный проезд в открытой машине по перекрытой Тверской улице. Администрация президента готова была пообещать только расследование в строгом соответствии с законодательством.

– Артист чувствует себя оскорблённым. Его обвинили в том, чего он не делал. Он не продавал наркотиков через интернет и вправе получить справедливую сатисфакцию. Заметим, он не требует, чтобы господин Бастрыкин ехал извиняться в Дубай, понимая, как ему сложно выезжать за границу, – заявил глава делегации представителей Моргенштерна, адвокат Грегуар Манжа.

На переговоры в Женеве вылетает и уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте России Борис Титов. Он намерен предложить Моргенштерну место в «Списке Титова», гарантирующем защиту от уголовного преследования предпринимателям, вернувшимся в Россию. Сейчас в этом списке около ста фамилий, правда часть его фигурантов уже арестована и осуждена.

Представители сторон начнут прибывать на виллу Ла-Гранж завтра в 11 часов. Моргенштерн на переговорах присутствовать не будет, поскольку опасается за свою безопасность.

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