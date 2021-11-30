 

Девушка подала в суд на врача, который помог ей родиться, а все потому что ее не должно было быть

30.11.2021, 12:54, Разное
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Подданная Великобритании по имени Эви, подала в суд на акушера, который принимал роды у ее матери. Девушка обвиняет медицинского специалиста в том, что он «приложил руку» к ее рождению.

У девушки была диагностирована неизлечимая патология, связанная с расцепление позвоночного столба. Такое заболевание чрезмерно усложняет жизнь.

Чтобы хоть как-то поддерживать приемлемое состояние здоровья, Эви проводит круглые сутки на специальном оборудовании. В таком состоянии девушка не может жить активно, но Эви не унывала и стала участницей паралимпийской команды.

Несмотря на достижения в спорте, девушка уверена, что ей, ее родителям и окружающим было бы гораздо проще, если бы она вовсе не родилась – ей бы не пришлось мучиться, а родным – отдавать практически все доходы на подражание ее здоровья.

Доктор, принимавший роды, не признает факта свой вины, так как тогда он был обязан сделать все возможное, чтобы ребенок появился на свет, а мать нормально перенесла роды.

Врач утверждает, что на этапе выявления аномалии, он просил свою пациентку сделать аборт, но женщина категорически отрицала такую возможность. На данный момент суд не вынес решение по делу.



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