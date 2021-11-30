 

Число заболевших ковидом в России за сутки превысило 32 тысячи человек

30.11.2021, 12:52, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено более 32 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные обнародовали представители оперативного штаба по коронавирусу.

По информации оперштаба, в понедельник в стране зафиксировали 32 648 новых заражений, 33 442 выздоровления и 1 229 летальных исходов. Таким образом, общее число заразившихся за все время пандемии коронавируса в России сегодня достигло 9 636 881 человек, вылеченных – 8 329 253 человек, а количество летальных исходов составило 275 193, пишет RT.

Среди субъектов и регионов России на первом месте по заболеваемости находится Москва: за сутки в городе выявили 2788 зараженных и 3816 выздоровевших, 97 пациентов скончались. За ней следует Московская область с 2215 инфицированных, 1952 поправившихся и 50 умершими людьми, сообщает телеканал “360”.

Третью строчку антирейтинга занял Санкт-Петербург, где инфекцию подхватили 2103 человека, вылечили 2554 заболевших и скончались 69 граждан. Четверку лидеров по-прежнему замыкает Самарская область с 908 заражениями, 615 случаями выздоровления и 33 смертями, передает Ura.ru.



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