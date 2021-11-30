 

Мнение: “Байрактары”, “Джевелины” и все-все-все…

30.11.2021, 10:50, Разное
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Интересное интервью советника премьер-министр Донецкой Народной Республики Яна Гагина каналу "Серая зона". О ситуации в республике и на линии фронта, о БПЛА и борьбе с ними (как верно замечено, "дронобойки" малого радиуса действия достаточно ограничены в возможностях против профильных военных БПЛА), "Двевелинах" и позиционной войне и т.д.

На заглавной фотографии, захваченный недавно военными ДНР украинский БПЛА предназначенный для сброса боеприпасов.

Плюс еще.
В Питере открыли граффити в память о Захарченко.


На другой стене граффити посвященное погибшему в Сирии пилоту Роману Филипову.

Источник: Colonel Cassad



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