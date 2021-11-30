 

Психолог Вероника Степанова вызвала бурю эмоций у россиян, грубо отреагировав на смерть Градского

30.11.2021, 10:32, Разное
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Вероника Степанова, психолог и YouTube-блогер, цинично выразилась в своем Telegram-канале по поводу смерти Александра Градского. Этим поступком она разозлила своих читателей, получив в ответ массу недовольства.
На своем канале Вероника Степанова опубликовала фото Александра с его женой, которая намного моложе его, и отметила их разницу в возрасте. Также психолог указала на неискренность в их отношениях, позволив себе грубо подписать данное фото.

Публикацию опубликовали на канале «Я вам все расскажу!», где подписчики смогли высказать свое мнение в комментариях. Их сильно задел пост Вероники Степановой, поэтому на нее обрушился шквал критики. Россияне считают, что не стоит так реагировать на смерть великого композитора, а его личная жизнь не должна никого волновать.

Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Он был в отношениях с Мариной Коташенко, с которой они вместе прожили практически 20 лет. Актриса родила Александру Градскому двоих сыновей, но официальными супругами стали незадолго до смерти мэтра, пишет портал «Слово и дело».

Источник: t.me



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