 

Противникам вакцинации начали блокировать сим-карты

30.11.2021, 9:25, Разное
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На популярных в Татарстане интернет-форумах и в соцсетях начали появляться сообщения и комментарии о блокировке сим-карт противников вакцинации и введения QR-кодов.

Пользователи группы “Нет цифровому рабству” сообщают, что после участия в массовых акциях против санитарных ограничений у них перестали работать сим-карты популярного в республике оператора мобильной связи. О похожих проблемах пишут более 50 пользователей и в других сообществах.

Противникам вакцинации начали блокировать сим-картыСитуацию прокомментировали в республиканском министерстве связи и информационных технологий.

– Решение о блокировке сим-карты антипрививочников – это самостоятельное решение мобильного оператора, но мы не только не будем принимать меры, а и морально его приветствуем. Чем меньше возможности распространять фейки о коронавирусе, тем лучше. Если говорить о противниках так называемого цифрового рабства, то лишив их возможности пользоваться современными технологиями, мы их от этого рабства и спасаем, – заявила министр Равиля Шейдаева.

В Роспотребнадзоре похвалили инициативу мобильного оператора и пообещали изучить возможность её внедрения на всероссийском уровне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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