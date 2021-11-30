 

Американцы призывают власти прекратить действия на Украине из-за страха войны с Россией

30.11.2021, 7:38, Разное
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Автор статьи убежден в том, что США должны отказаться от конфликта с Россией в Незалежной. Он отметил, что Украина не входит в круг интересов Соединенных Штатов. Глэзер считает, что действия Вашингтона там могут привести к войне с Москвой.

По словам обозревателя, вступление Украины в НАТО приблизит армию альянса к рубежам России, а Кремлю важно избежать этого. Если же подобное произойдет, Москва не будет сидеть сложа руки. Журналист не исключил, что при плохом сценарии может развязаться третья мировая война.

Глэзер добавил, что Россия уже
доказала, что готова тратить большие силы и средства для предотвращения ориентации
Незалежной на Запад. Он отметил, что годы экономического давления и
санкций не поменяли внешнеполитический курс Москвы. Вашингтону же не надо нести риски из-за Киева.

Напомним, недавно бывший советник
президента США Джон Болтон раскрыл план масштабного “удара” по нашей стране. Он считает недостаточным усиление военной
помощи Украине, блокирование “Северного потока – 2” и санкции против
России. Напомним, ранее
посол в США Анатолий Антонов заявил, что Америка стремится оправдать провалы президента Украины Владимира Зеленского.



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