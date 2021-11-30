Пора подумать о прическе на Новый год. Простые, но привлекательные варианты для праздника

Накануне Нового года модницы задумываются над тем, как уложить волосы для праздничной вечеринки. В 2022 году укладки должны быть мягкими и придавать женственности обладательнице. Стилисты советуют усовершенствовать простые прически, добавив легкие волны или косу “рыбий хвост”, сделав небрежный пучок или хвост, украсив волосы заколками или бантом. Великолепно будут смотреться челки, мягко спадающие завитки, зачесанные назад волосы.

Волнистые волосы средней длины

Многослойная стрижка (на главном фото) средней длины очень эффектно смотрится на волнистых волосах.

Волнистые длинные волосы

Волосы на второй день после мытья идеальны для этой простой прически. Необходимо всего лишь сделать мягкие волны на прямых распущенных волосах, используя утюжок.

Короткая челка

Короткая челка требует особого ухода с постоянным укорачиванием, но выглядит она шикарно. Утром в день вечеринки голову нужно вымыть и высушить волосы феном, направив насадку вниз.

Гирлянды

На праздник можно вспомнить некоторые прически из детства. Например, хвосты в виде гирлянды. Использовать черные или прозрачные резинки.

Низкий хвост

Идеальный вариант, чтобы продемонстрировать свои серьги. Прежде чем сделать хвост, нужно создать небольшие волны.

Волосы, зачесанные назад

Если волосы зачесать назад без пробора и собрать в низкий пучок, получится очень элегантно. Если волосы короткие, понадобится немного лака для их фиксации, чтобы пряди не распадались.

С ободком

Прическа с ободком выглядит как никогда шикарно. Она идеально сочетается с мягко обрамляющими лицо волосами.

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С зажимами для волос

Большие зажимы не только идеальны для вечеринки в качестве украшения, но и уберут волосы от лица.

С косой

Эта прическа для тех, кто умеет плести косы. Впечатляющий способ создать новогодний образ. Перед тем как заплести косу, волосы нужно увлажнить.

С большим бантом

Этот яркий лук всегда будет хитом для вечеринок. Великолепно смотрится низкий пучок, украшенный большим бантом.