Мнение: О шокирующей откровенности путинских присных

Это действительно может шокировать даже ко всему привычного русского читателя, скептика и циника в душе́. Но слово – не воробей, и оно было сказано.

С другой стороны, может, и к лучшему…

Когда маски сброшены, когда выкинуты за ненадобностью всяческие толерантность и политес, когда всё обнажено и грубо открыто – появляется и полное понимание. И, соответственно, свобода выбора.

Хотя выбор, по правде говоря, невелик.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук в представлениях не нуждается. Старший из двух братьев, входящих в ближний круг ещё со времён приснопамятного дачного кооператива «Озеро», знает многое. С другой стороны, имидж учёного, а не политика или предпринимателя, даёт ему намного бо́льшую свободу как в действиях, так и в словах. А что, может позволить себе…

Ну и позволяет.

Намедни он разоткровенничался на одном из заседаний «Никитского клуба» – этакого междусобойчика по обсуждению глобальных проблем в их локальном преломлении. Вот его слова, сказанные как бы невзначай:

«Мы с вами должны отчётливо понимать, что сегодня люди больше не нужны. Прежде всего как рабочие руки и военная сила в прежних, устоявшихся веками понятиях. Это очень важная вещь, это меняет всю геополитическую картину.

Во все времена элита рассматривала людей как рабочие руки: обслуживать её и воевать. А современные военные технологии таковы, что сейчас в киберпространстве в течение пяти минут можно нанести противнику такой невосполнимый ущерб, какой многомиллионная армия не нанесёт за месяцы или годы войны.

По всем прогнозам, в течение трёх десятилетий с неизбежностью нужно будет сократить миллионы, если не десятки миллионов рабочих мест. И это связанно с развитием современных технологий, цифровизации прежде всего»

Обоснования, впрочем, не столь важны. Главное, что сказано – нынешним элитам, в том числе российским, люди больше не нужны. Ни молодые, способные пахать и воевать, ни тем более старые. Обуза это для элит, уповающих теперь на цифровизацию, роботизацию и прочий искусственный интеллект.

И вот, как дополнение – ещё одна шокирующая откровенность. Теперь от главы АСИ (это такая путинская лавочка «прорывных идей») игротехника Дмитрия Пескова.

«Если мы зададим себе этот вопрос по-честному – будет ли у них (у россиян) гарантированный рынок труда в 2020-е годы, то вряд ли ответ будет положительным.

Когда говорят, что автоматизация выбросит людей на рынок труда, это полная ерунда, потому что уже сейчас подавляющее большинство людей на рынке труда являются лишними. По разным расчётам от 10 до 18 миллионов человек в стране – это те, кто вносит весомый вклад в ВВП. Все остальные – это дополнительные налоги на бизнес, исходя из необходимости выполнения социальных функций государства. Три миллиона бухгалтеров, сколько-то миллионов охранников. Но бухгалтеры сейчас не нужны. Уже сейчас, на нынешнем этапе, 90% из них спокойно замещается простейшим софтом…

Мы понимаем, что это – искусственная занятость. Очень хорошо понимаем»

Иначе говоря, люди государству российскому не нужны уже ни в качестве потребителей, ни даже налогоплательщиков.

Может, поэтому и борьба с CoVID-19 идёт так ни шатко, ни валко в России?

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