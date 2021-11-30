 

День Григория Чудотворца: что нельзя делать 30 ноября

30.11.2021, 5:50, Разное
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История

Григорий, позже прозванный Чудотворцем, родился в семье язычников. Мальчик с детства был увлечен философией и всегда был занят поиском истины. Ответы на многие вечные вопросы Григорий нашел именно в христианстве. Благодаря преданности своей вере, Григорий прославился на всю Неокесарию, стал уважаемым богословом и первым в городе епископом. Церковный праздник 30 ноября чтит подвиг Григория, который сумел обратить в православие почти все население своего города.

Григорий Зимоуказатель

В народе церковный праздник Григория Чудотворца иначе прозвали днем Григория Зимоуказателя. Это название связано все с тем же святителем Григорием, только освещает другую сторону православного праздника – большое количество примет и гаданий относительно предстоящей зимы.

Что нельзя делать 30 ноября

Зная о том, какой сегодня православный праздник, верующие издавна соблюдали целый ряд запретов. Считалось, что 30 ноября ни в коем случае нельзя просить деньги в долг, а также брать взаймы вещи или продукты. В противном случае человек еще долго не мог бы избавиться от финансовых проблем. Как и в любой другой церковный праздник, в день Григория Чудотворца нельзя ссориться, скандалить и хвастаться. Не стоит в этот день планировать поездки, а также нельзя стричь волосы.

Приметы и традиции

В день Григория Зимоуказателя православные “закатывали зиму”: прыгали в снег, укрепляя здоровье и заодно привлекая удачу, а также часто гадали. Сны, приснившиеся в эту ночь, считали вещими.

Народные приметы 30 ноября гласят:

  • Погода этого дня будет характерна для всей зимы.
  • Морозное утро говорит о скором похолодании.
  • Новолуние в ночь на 30 ноября влечет за собой морозы.
  • Темный лед на реке в этот православный праздник говорит о богатом урожае в будущем.


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