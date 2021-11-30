Девять образов Дакоты Джонсон, доказывающих, что актриса – настоящий эксперт в моде

“Та самая Анастейша” – именно так зовут поклонники и критики 31-летнюю актрису Дакоту Джонсон. Девушка покорила сердца миллионов, сыграв главную роль в нашумевшей трилогии “50 оттенков серого”. С тех пор она стала заметной гостьей на всех красных дорожках, и стиль Дакоты уже давно обсуждают по всему миру. Давайте рассмотрим самые яркие образы актрисы и сделаем вывод, действительно ли она икона моды?

Образ для похода в книжный магазин

Легкий кэжуал в стиле настоящих американок. Все по классике: массивная сумка, обувь без каблука и сочетание белой футболки с джинсами, сверху небрежно накинут удлиненный пиджак.

Венецианский кинофестиваль, 2021

Дакота делает смелый выбор в пользу “голого платья”, однако скромные украшения и длинные цепи сглаживают особо открытые фрагменты тела, и образ выглядит более нежным, нежели вульгарным.

На премьере фильма

У актрисы отсутствует страх перед смелыми декольте, мы еще не раз это увидим, а в данном случае она снова делает ставку на классические формы и не проигрывает. Возможно к этому платью могли бы подойти более массивные украшения, но это не в духе Дакоты Джонсон.

На прогулке

На актрисе тотал-лук, все в одном цвете, и это также беспроигрышный вариант: черные костюмы в моде уже не один десяток лет, а легкие босоножки делают образ женственным.

На премии BAFTA в 2016 году

Хорошее платье без помпезных утяжелений образа. Знаменитость не сделала из Дакоты слепую последовательницу всех модных трендов, поэтому ее минималистический стиль легко узнать.

Повседневный образ

Стиль инди в современном прочтении. Часто девушки отказываются от юбок в повседневной жизни в пользу практичных брюк. Здесь мы видим пример отличного внедрения игривого орнамента в строгий образ.

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Универсальный образ для выхода из дома

Актриса выбрала удобную обувь, солнцезащитные аксессуары, а главное, прекрасное платье. Наряд удобный, легкий и очень женственный.

Кинофестиваль в Венеции, 2016 год

В образе Дакоты очень элементарные правила: базовые цвета, простой крой, подчеркнутая грудь и свободный от талии силуэт.

Случайное фото на улице

Сумка-рюкзак, свободного кроя платье и легкая обувь. Все гениальное просто.