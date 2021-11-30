Девять образов Дакоты Джонсон, доказывающих, что актриса – настоящий эксперт в моде
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“Та самая Анастейша” – именно так зовут поклонники и критики 31-летнюю актрису Дакоту Джонсон. Девушка покорила сердца миллионов, сыграв главную роль в нашумевшей трилогии “50 оттенков серого”. С тех пор она стала заметной гостьей на всех красных дорожках, и стиль Дакоты уже давно обсуждают по всему миру. Давайте рассмотрим самые яркие образы актрисы и сделаем вывод, действительно ли она икона моды?
Образ для похода в книжный магазин
Легкий кэжуал в стиле настоящих американок. Все по классике: массивная сумка, обувь без каблука и сочетание белой футболки с джинсами, сверху небрежно накинут удлиненный пиджак.
Венецианский кинофестиваль, 2021
Дакота делает смелый выбор в пользу “голого платья”, однако скромные украшения и длинные цепи сглаживают особо открытые фрагменты тела, и образ выглядит более нежным, нежели вульгарным.
На премьере фильма
У актрисы отсутствует страх перед смелыми декольте, мы еще не раз это увидим, а в данном случае она снова делает ставку на классические формы и не проигрывает. Возможно к этому платью могли бы подойти более массивные украшения, но это не в духе Дакоты Джонсон.
На прогулке
На актрисе тотал-лук, все в одном цвете, и это также беспроигрышный вариант: черные костюмы в моде уже не один десяток лет, а легкие босоножки делают образ женственным.
На премии BAFTA в 2016 году
Хорошее платье без помпезных утяжелений образа. Знаменитость не сделала из Дакоты слепую последовательницу всех модных трендов, поэтому ее минималистический стиль легко узнать.
Повседневный образ
Стиль инди в современном прочтении. Часто девушки отказываются от юбок в повседневной жизни в пользу практичных брюк. Здесь мы видим пример отличного внедрения игривого орнамента в строгий образ.
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Универсальный образ для выхода из дома
Актриса выбрала удобную обувь, солнцезащитные аксессуары, а главное, прекрасное платье. Наряд удобный, легкий и очень женственный.
Кинофестиваль в Венеции, 2016 год
В образе Дакоты очень элементарные правила: базовые цвета, простой крой, подчеркнутая грудь и свободный от талии силуэт.
Случайное фото на улице
Сумка-рюкзак, свободного кроя платье и легкая обувь. Все гениальное просто.
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