Интерпол — тюрьма народов?

Почему президентом Международной организации уголовной полиции стал генерал из авторитарной страны.

Новым президентом Интерпола избрали представителя Объединенных Арабских Эмиратов Ахмеда Нассера аль-Раиси. Этого генерала правозащитники обвиняют в участии в преследовании оппозиционеров и пытках. По этому поводу против него подано несколько исков во Франции, где и находится штаб-квартира Международной организации уголовной полиции. Но ничто не помешало генералу стать президентом Интерпола. Есть чему удивляться?

Фото: Reuters

После голосования, которое прошло 25 ноября в Стамбуле, генерал аль-Раиси получил 68,9% голосов (это результат последнего, третьего тура). Президент Интерпола избирается на четыре года, занимает пост «на общественных началах», и может сохранить должность, которая у него была до избрания: в случае с аль-Раиси — это генеральный инспектор министерства внутренних дел ОАЭ.

«Печальный день для прав человека», — пояснила Хиба Заядин, специалистка по странам Персидского залива, сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch, назвавшая правительство ОАЭ «пожалуй, самым авторитарным в Заливе».

Как минимум три жалобы по обвинениям, связанным с пытками, поданы в этом году против аль-Раиси в Париже.

Вильм Бурдон (который, к слову, является и адвокатом братьев Навальных во Франции) подал жалобу от имени Центра по правам человека стран Персидского залива (GCHR) по поводу условий содержания в тюрьме эмиратского диссидента, поэта и блогера Ахмеда Мансура, отбывающего 10-летний срок в одиночной камере за «оскорбление статуса и престижа ОАЭ и их символов» и публикацию «ложных сообщений» в социальных сетях. Для Мансура, члена консультативных советов GCHR и ближневосточного отделения Human Rights Watch, лауреата вручаемой ООН премии Мартина Энналса за правозащитную деятельность, это уже второй срок в эмиратской тюрьме — до этого он отсидел 3 года за «оскорбление» высших должностных лиц государства.

Ахмед Мансур. Фото из соцсетей

GCHR подала жалобу против генерала аль-Раиси еще и в Турции.

Еще две жалобы на генерала подал в специализированный отдел по борьбе с преступлениями против человечности прокуратуры Парижа британский адвокат Родни Диксон. Истцы — двое британцев: ученый Мэттью Хеджес и футбольный болельщик Али Исса Ахмад. Хеджес, арестованный в 2018 году по подозрению в шпионаже, провел в эмиратской тюрьме семь месяцев, после чего его приговорили к пожизненному заключению, а затем, под давлением Лондона, «помиловали». Али Исса Ахмад, приехавший в 2019-м в ОАЭ на Кубок Азии по футболу, был задержан в Дубае за то, что на нем была футболка с символикой Катара, заклятого соперника эмиратов. Али утверждает, что его пытали, заставляя сознаться в «связях» с катарскими властями.

Международная федерация за права человека (FIDH), французская Лига прав человека и GCHR подробно перечислили в открытом письме, опубликованном с требованием не допустить избрания аль-Раиси главой Интерпола, методы, которые, по их данным, используются в эмиратских тюрьмах.

Не лучше, но и не хуже, чем в России, судя по описанию:

«Лишение сна, отказ в лечении, словесные угрозы, сексуальное насилие, вырывание ногтей, пытки до смерти <…>. Удары электрическим током, подвешивание за руки, вырывание волос, струя холодной воды на тело заключенного перед вентилятором, помещение заключенного в гроб на долгие часы, <…> угроза использовать электрический стул, лишение сна и допросы в поздние часы <…>. Тюремные власти используют одиночное заключение в качестве карательной меры, помещая заключенных в узкие, жаркие, непроветриваемые камеры. <…> Надзиратели также устанавливают динамики в тюрьмах, заставляя заключенных слушать громкую музыку в любое время дня и ночи. Заключенные также могут быть вынуждены есть просроченную пищу и пить соленую воду».

Являясь с 2015 года генеральным инспектором МВД, генерал аль-Раиси курирует все полицейские службы эмиратов, в том числе отвечает за расследование жалоб на злоупотребления со стороны полиции и сил безопасности. «Но ни одна из жалоб не была до конца расследована», — пишет FIDH, отмечая, что «в отсутствие каких-либо механизмов подотчетности» в ОАЭ, иски против генерала были поданы во Франции.

Здесь действует универсальная юрисдикция в отношении находящихся на территории страны людей, обвиняемых в пытках. А так как пост президента Интерпола не является дипломатическим, то формально французский суд имеет право привлечь к ответственности эмиратского генерала.

Но представить себе вероятность осуществления этого права почти невозможно (с учетом универсального негласного юридического принципа «кто ж его посадит, он же памятник»).

Большая победа Эмиратов

Очевидно, что не последнюю роль в избрании аль-Раиси сыграл финансовый вопрос.

Ахмед Нассер аль-Раиси. Фото: Isa Terli / Anadolu Agency via Getty Images

Эмираты стали вторым донором Интерпола (вслед за США) после того, как в 2017 году «пожертвовали «Фонду Интерпола за более безопасный мир» 50 млн долларов «на развитие 7 проектов по борьбе с преступностью и терроризмом в мире».

О том, как сами Эмираты, а также другие страны Залива «борются с терроризмом», можно много узнать из специализированных отчетов и докладов. Многое можно узнать и о борьбе с преступностью, особенно с отмыванием теневых доходов.

Для эмиратских властей избрание их представителя на столь важный силовой политический пост — большая дипломатическая победа.

Победа была обеспечена не только вливаниями в Интерпол, но и одобрением кандидатуры в большинстве стран-участниц. Или по меньшей мере молчаливым согласием с ней.

Например, президент Макрон никак не ответил на направленное ему и опубликованное еще в июне открытое письмо 35 французских парламентариев. Они отметили, что избрание аль-Раиси «явно противоречило бы миссии организации, а также серьезно подорвало бы ее репутацию». Поэтому они призвали Эммануэля Макрона «сделать все возможное», чтобы «найти серьезную альтернативу» и не допустить избрания такой фигуры. Конечно, роль президента Франции в выборах президента организации, в которую входит 195 стран, минимальна, но французские власти не пожелали выразить даже символическую «озабоченность» (не говоря уже о «глубокой озабоченности»).

24 ноября, накануне решающего голосования, на вопрос о вероятном избрании представителя ОАЭ ответил на брифинге МИД Франции. МИД подчеркнул, что голосование — тайное, и намекнул, что ничего страшного в избрании аль-Раиси не будет: работа президента «контролируется исполнительным комитетом, 12 из 13 членов которого также будут обновлены по случаю этой Генеральной Ассамблеи», а «Франция по-прежнему активно участвует в проводимой в Интерполе работе по укреплению управления и прозрачности организации».

Отмечая отсутствие реакции со стороны официального Парижа, газета Le Monde подчеркнула: Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян, президент ОАЭ, наследный принц Абу-Даби — главный «союзник» президента Макрона в Персидском заливе.

В начале декабря в ходе визита Макрона в ОАЭ должен быть анонсирован контракт на поставку нескольких десятков (по разным данным — от 30 до 60) самолетов Rafale.

А «Рафали», как показывает практика, обычно заглушают звуки пыток в тюрьмах тех стран, которые купили эти французские истребители: во всяком случае, до Парижа стоны не долетают. А если долетают, то вызывают в лучшем случае «озабоченность».

«Клеветническая кампания» провалилась

Власти ОАЭ называют обвинения в отношении страны в целом и нового президента Интерпола в частности «организованной клеветнической кампанией». «Клеветническая кампания» «разбилась о скалу правды», — пояснил после объявления итогов голосования Мухаммад Анвар Гаргаш, советник президента ОАЭ.

От имени самого генерала аль-Раиси, у которого, к слову, есть впечатляющий по оформлению и содержанию сайт, было выпущено заявление по случаю избрания.

«Для меня большая честь быть избранным в качестве следующего президента Интерпола. Я искренне благодарю всех моих коллег из правоохранительных органов по всему миру за их ошеломляющую поддержку и доверие. Благодаря постоянной поддержке мудрого руководства Объединенных Арабских Эмиратов (далее — перечисление имен всех мудрецов, начиная с президента ОАЭ. — Ю. С.) мы смогли достичь этой вехи».

«Благодаря их руководству и опыту ОАЭ стали одной из самых безопасных стран в мире. Я привнесу эти знания, выполняя свою новую роль (главы Интерпола. — Ю. С.)», — то ли просто пообещал, то ли пригрозил генерал. В числе многочисленных обещаний генерала из Залива — «содействовать улучшению положения женщин (! — Ю. С.) и других непредставленных групп», а также «решению новых проблем, таких как изменение климата и COVID, которые предъявляют новые требования к полиции» (! — Ю. С.).

В заявлении содержится и обещание еще сильнее укрепить материальную базу Интерпола.

Красные уведомления: эксперты ожидают роста запросов

Основной интерес участия в Интерполе для авторитарных режимов — которые, судя по результатам голосования за президента, все так же превалируют в мире (каждая страна имела по 1 голосу, все голоса равны), — это, конечно, не «усиление работы полиции в условиях борьбы с глобальным потеплением» и даже не борьба за права женщин, а возможность использовать организацию для преследования политических оппонентов.

Число знаменитых «красных уведомлений» (red notice) Интерпола все время растет, и очень часто в списках, направляемых странами, значатся люди, которые никак не должны интересовать Международную организацию уголовной полиции —

как, например, белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская и Павел Латушко или россиянин Леонид Волков.

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«Россия, Китай и Турция являются тремя странами, которые больше всего используют «красные уведомления», за этими странами следуют Беларусь, Египет и Венесуэла. Объединенные Арабские Эмираты также являются одной из стран, злоупотребляющих «красными уведомлениями», — рассказала Le Monde Камалия Мехтиева, соучредитель парижского адвокатского бюро, специализирующегося на защите людей, объявленных в розыск через Интерпол.

В октябре газета Guardian выпустила большое расследование о том, как «красные уведомления» все чаще и чаще используются не по назначению.

«По данным американской организации Freedom House, на Россию приходится 38% всех публичных «красных уведомлений», — говорится в расследовании.

Сегодня, как утверждает сам Интерпол, в базе организации зарегистрировано 66 370 red notices, из которых только 7669 являются общедоступными.

Большинство из них не проходят реальной проверки Интерполом из-за недостатка персонала и средств, утверждает Le Monde. Поэтому пока главным способом борьбы в случае злоупотреблений остается апелляция в контрольную комиссию. Но эта комиссия заседает только четыре раза в год, и ее решения, которые редко публикуются и не мотивируются, не подлежат обжалованию.

Немец Юрген Шток, генеральный секретарь Интерпола, который выполняет «повседневное руководство» организацией, признал в разговоре с Guardian, что проблема злоупотребления «красными уведомлениями» существует, но заверил, что это «касается только около 5% случаев».

Даже если он не занижает цифры, 5% из 66 тысяч — это несколько сотен человек.

Заявления Штока о том, что пост президента Интерпола — скорее почетный, тоже верны лишь отчасти.

Если повседневное руководство Интерполом действительно ведет генсек, то основные направления деятельности организации определяются исполнительным комитетом, который теперь возглавляет аль-Раиси.

И в течение следующих четырех лет именно этот эмиратский генерал будет лицом Интерпола — организации с громким именем, не совсем прозрачными методами функционирования и такой же репутацией.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

P.S.

Это уже второй скандал, связанный с Международной организацией уголовной полиции, за последние три года: в октябре 2018-го тогдашнего президента организации, китайца Мен Хунвэя, просто похитили в Китае. Оставшееся не похищенным руководство Интерпола сначала 11 дней молчало о пропаже президента, затем выпустило сообщение о своей «обеспокоенности», а на следующий день заявило, что принимает «прошение об отставке» Мен Хунвэя.

Сейчас после назначения на президентский пост генерала из ОАЭ генсек Интерпола Юрген Шток пояснил AFP: «Мы, конечно, знаем, что против г-на аль-Раиси выдвигаются серьезные обвинения, и мы отметили, что должна применяться презумпция невиновности». Шток также заверил, что структура Интерпола не позволит допустить злоупотреблений: «Мы не слепая организация. Существует четкий процесс контроля, и ни один член исполнительного комитета не может этого изменить». Будет продолжена и борьба с необоснованными «красными уведомлениями», пообещал генсек: «Кому-то нужна red notice, чтобы преследовать политических противников? Стоп, красная линия. По вопросу красных уведомлений есть красные линии, которые мы не пересекаем», — заверил этот немецкий полицейский, работающий генсеком Интерпола с 2014 года.

«Я буду работать рука об руку с Исполнительным комитетом, чтобы предотвратить ненадлежащее влияние, которое могло бы подорвать или поставить под угрозу важнейшую миссию Интерпола. Я также буду продолжать подтверждать основной принцип нашей профессии — что насилие со стороны полиции или жестокое обращение любого рода отвратительны и недопустимы» — цитата из заявления самого эмиратского генерала аль-Раиси.

«Несмотря на финансовую поддержку, оказываемую Объединенными Арабскими Эмиратами функционированию Интерпола, избрание этого кандидата резко ставит под сомнение основополагающие ценности, на основе которых был создан Интерпол, включая соблюдение международных стандартов защиты прав человека, изложенных в статье Устава Организации», — подчеркнула Международная федерация за права человека.

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