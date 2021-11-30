 

Мнение: Защитникам лося – от потерпевших шахтеров

30.11.2021, 4:44, Разное
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“А я тут при чем?!” – интересуется депутат Федяев

Кстати, интересный момент – хотелось бы заслушать представителей транспортного цеха, то бишь читателей блога из когорты невероятных поборников права, “преступник должен сидеть в тюрьме”, “нарушил – отвечай!” и прочих благих пожеланий в пользу бедных. Мы тут были завалены комментариями от таких светлых рыцарей Закона по поводу “дела Рашкина”, когда его предавали прямо из Думы в руки правосудия за то, что он, негодяй, лося посмел застрелить. Люди просто исходили благородным негодованием!

А вот им еще в копилку: взорвавшаяся шахта “Листвяжная”, где в результате взрыва, вызванного несоблюдением правил техники безопасности и технических регламентов, погибло (на сегодня) 52 человека – принадлежит семье первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павлу Федяеву, члену понятно какой фракции. Интересно – а Павел Федяев (на фото) заслуживает какого-либо наказания – ну, хотя бы лишения мандата депутата Государственной Думы? Или он ни в чем не виноват – в конце концов, какое ему дело, что происходит на принадлежащей ему шахте, правда ведь?

Источник: Размышления вольного социолога



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