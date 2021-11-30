Глухие аудиторы

Зарабатывающие в РФ миллиарды долларов мастера по лакировке «схематоза» обходятся россиянам слишком дорого.

Фото: РИА Новости

Слово «аудит» происходит от латинского audio и означает «слушаю». В современном бизнесе под аудитом понимают независимую проверку финансовой отчетности той или иной организации. Аудит — это частная услуга, а аудиторы — не сотрудники правоохранительных органов. Если отталкиваться от римского происхождения слова, их можно уподобить доктору, который прослушивает пациента с помощью фонендоскопа. Задача аудитора — выявить нарушения и злоупотребления со стороны менеджмента и доложить об этом собственникам, а уж лечить болезнь пилюлями или делать хирургическую операцию — их вопрос. Однако именно по результатам аудита часто возбуждаются уголовные дела, ведь благодаря этой процедуре собственники могут заметить, что их сотрудники путают свою шерсть с государственной (т.е. акционерной или клиентской).

В РФ работает немалое количество аудиторских контор, однако крупный бизнес предпочитает обращаться к акулам международного уровня, так называемой большой четверке —

KPMG,

EY (более известна как Ernst & Young),

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu).

Все они основаны еще в XIX веке, и в них трудятся сотни тысяч счетоводов по всему миру. Хотя формально участники «четверки» конкурируют между собой.

По сути, эта конкуренция является борьбой нанайских мальчиков: на рынке ни для кого не секрет, что они давно поделили всех наиболее «вкусных» клиентов.

Замечу, что раньше «четверка» была «пятеркой», и в нее входила Arthur Andersen из Чикаго. К краху Arthur Andersen привел скандал вокруг банкротства в 2001 году американской энергетической компании Enron — ее основатель Кеннет Лэй занимался фальсификаций отчетности и скрывал от инвесторов огромные убытки через систему офшоров. В 2002 году суд Техаса признал сотрудников Arthur Andersen виновными в покрытии махинаций Лэя и уничтожении тысяч документов, чтобы помешать расследованию. После этого Arthur Andersen сама отказалась от лицензии на право проведения аудита и канула в Лету.

А чем «четверка» занимается в России? Взять, к примеру, банк «Открытие», который де-факто обанкротился в 2017 году и остался на плаву благодаря санации со стороны Банка России.

ЦБ потратил на нее более триллиона государственных рублей — именно столько понадобилось, чтобы задраить дыру в балансе финучреждения, которая была «проедена» его прежними бенефициарами. «Проедена» — аллегория: они украли из банка не один млрд долларов.

Долгие годы аудит банка «Открытие» осуществляли Deloitte и EY, которые ничего подозрительного «не замечали».

Не менее громкая история случалась с клиентом PwC — Промсвязьбанком, разворованным братьями-близнецами Ананьевыми. Среди арестованного имущества Алексея Ананьева — самолет Bombardier Challenger 650, коллекция картин («Портрет Климента Ворошилова в кабинете» Исаака Бродского, «Спортсменка, завязывающая ленту» Александра Дейнеки, «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии» Александра Герасимова и многие другие), а также здание, в котором располагается Институт русского реалистического искусства. Проживающий ныне в Лондоне Ананьев, наверное, скучает по этим атрибутам жизни банкстера в России, однако его утешает оставшаяся добыча: размер похищенных им у клиентов банка активов, установленный судом, составляет 282 млрд рублей.

Алексей Ананьев. Фото: РИА Новости

В прошлом году «Новая» писала о еще одном славном представителе плеяды аферистов от банковского бизнеса — Андрее Вдовине, экс-президенте Ассоциации гольфа РФ и экс-владельце «Азиатско-Тихоокеанского банка», из которого было похищено более 9 млрд рублей. Схемы, по которым деньги выводились из АТБ, были настолько наглыми, что не заметить их было невозможно не то что опытному финансисту, работающему в международной компании, но даже хорошо владеющему математикой старшекласснику.

Однако аудиторы из KPMG год за годом выдавали безупречные реляции.

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Эта поразительная глухота аудиторов (извиняюсь за оксюморон), как мне кажется, едва ли может иметь иное объяснение, кроме договоренностей с бенефициарами.

Вспоминается история ныне подзабытого экс-девелопера Сергея Полонского. Она началась в 2002 году, когда добрые и социально заботливые московские власти бесплатно выделили Общероссийской физкультурно-спортивной организации инвалидов «Российский спортивный союз глухих» земельный участок 1,5 га в целях строительства «центра социальной и физической реабилитации инвалидов по слуху» рядом с Павелецким вокзалом, практически в центре города. Проект носил целевой характер: будущее здание площадью 55 тыс. кв. метров должно было на 100% принадлежать союзу глухих и использоваться для реабилитации инвалидов.

Однако в 2003 году руководство союза заключило с компанией Полонского «Миракс» (ее аудитором выступала KPMG) инвестиционный договор, по которому после завершения стройки инвалидам остается всего 30% помещений. А в 2006 году к этому инвестиционному договору было подписано дополнительное соглашение, по которому руководители общества глухих отдали своим непритязательным «партнерам» 96% площадей будущего центра. Таким образом, социальный объект, который по всем документам до сих пор числится как «Центр социальной и физической реабилитации инвалидов по слуху» превратился в «бизнес-центр Pollars». Вскоре «гикнулся» (как сказал бы гробовых дел мастер Безенчук из «12 стульев») и сам «Миракс», предварительно взяв у инвесторов «взаймы» 450 млн евро, которые никому не вернули. Ау, KPMG!

Пора бы уже навести в этой сфере порядок: рассмотреть вопрос об ответственности аудиторов в случае хищения средств. Под угрозой запрета на деятельность они будут вынуждены платить. Именно так поступили Минфин и Минюст США с Deutsche Bank в 2017 году: вменили в вину злоупотребления на рынке «плохих» ипотечных ценных бумаг, предъявили претензии на 12 млрд долларов и взыскали во внесудебном порядке 7 млрд долларов.

Заработки «четверки» в Российской Федерации за последние 25 лет точно превысили много млрд долларов. Из лопнувших банков пропали десятки млрд «баксов».

Исходя из логики Минфина и Минюста США, надо предъявлять весь ущерб, добиваясь выплаты хотя бы 150–200 млрд рублей. Эти деньги можно внести в Фонд борьбы с глобальным потеплением и попенять нашим западным партнерам, которые помогают ежегодно по всему миру похищать и отмывать более 1 трлн долларов. Именно здесь можно найти источник финансирования решения проблемы, которую не решишь переливанием из пустого в порожнее на конференции в Глазго.

Александр Сван

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