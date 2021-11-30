И красивые, и на перчатках помогут сэкономить: модные модели свитеров с удлиненными рукавами – хита зимы 2022

Один из главных хитов зимы 2022 — свитер с удлиненными рукавами. В таком свитере можно согреться в холодную погоду. Покупая ультрамодную вещь, можно сэкономить на кожаных перчатках или пушистых рукавицах. При этом вы будете выглядеть красиво и современно.

Самые актуальные модели с глубоким вырезом

В этом сезоне в центре внимания модель свитера с глубоким вырезом. Его можно носить без нижней одежды. Такой свитер зрительно удлиняет тело и подчеркивает красивые ключицы. Такие модели можно комбинировать с рубашками и водолазками.

В зимний период в этом году актуальными являются следующие варианты свитера:

с объемной вязкой – ромб, полоски, клетка; сочетания 2-3 оттенков; небольшое количество аксессуаров; дорогой и качественный материал.

Они бывают с различными изображениями, а также с вырезом различной формы. Со свитером подобного стиля будет оригинально смотреться юбка плиссе с белой рубашкой. Женственные джемперы с глубоким вырезом можно носить с водолазками.

Также актуальными становятся фасоны в минималистичном стиле из благородной шерстяной ткани.

Выглядят модно и современно с таким джемпером синие джинсы с кроссовками, а также романтическая длинная юбка с сапогами.

Модные модели в стиле апре-ски

Такая модель была популярной в начале двадцатого века. В то время лыжные соревнования вошли в программу Олимпиады. Люди начали увлекаться спортом. Тогда стала популярна одежда спортивного стиля.

Сейчас апре-ски – это модная униформа для зимнего сезона со скандинавскими узорами. Согласно версии модных журналов, разноцветные ретро-джемперы создают стильный образ в сочетании с джинсами, с деловыми или шерстяными костюмами с небольшим ворсом, с нарядной юбкой к празднику.

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Грубая вязка

Самыми модными джемперами этого сезона считаются модели грубой вязки, которые украшены различными косами. Актуальны как объемные удлиненные фасоны, так и укороченные.

Дизайнеры рекомендуют модели грубой вязки и молочного оттенка, которые можно надевать даже в мороз. Также они предлагают укороченные варианты с различными узорами и фактурным вязанием.

Элегантно выглядят фасоны грубой вязки с шерстяными брюками. Не менее элегантно они смотрятся с синими джинсами, с кожаными и длинными клетчатыми юбками.

Представлены также модели с вязаными рюшами на рукавах.

Вязаные модели радуют хозяев своим теплом. В холодный период свитер с удлиненными рукавами не позволит замерзнуть в минусовую температуру.