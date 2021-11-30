Привет из эпохи глобализации: все будет плохо! Так и вышло

Об удивительно точном прогнозе американских публицистов, сделанном 24 года назад.

22 ноября естественной смертью умер знаменитый хомяк Макс, торговавший криптовалютами, пробегая через отверстия с надписями «продать» и «купить». За свою короткую жизнь он увеличил личный капитал в 390 евро ровно на четверть. За три дня до этого энтузиасты обнаружили в архивах журнала Wired пророчество из десяти пунктов от 1997 года о важнейших вызовах человечеству в наступающем веке. Оно сбылось практически полностью. Спустя 24 года точность и место указанных в прогнозе проблем в актуальной повестке нашего мира производит глубокое впечатление.

Фото: EPA

Милый пушистый Макс посрамил профессиональных трейдеров (большинство из них не смогло повторить результаты хомяка), претендующих на знание законов рынка. Он доказал то, о чем догадывались еще наши предки: «На всякого мудреца довольно простоты». Те, кто следит за экономическими прогнозами, знают (из тысяч подобных интервью и авторских статей в известной степени и состоит современная деловая пресса) — они практически не сбываются.

Редкие удачные глобальные предсказания становятся предметом восторженного обсуждения, основой деловой репутации автора. Позднее они превращаются в бестселлеры, приносящие прибыль издателям. Даже если он потом ошибется во всем, люди его не упрекнут — ведь угадал же однажды!

Человечество жаждет пророчеств, посещая шарлатанов и предсказывая результаты соревнований с помощью осьминогов. Тем удивительнее, что точный прогноз на сорок лет вперед двух Питеров — Шварца и Лейдена — в статье о наступающем счастливом веке канул в архивы. Основанный в 1993 году культовый предвестник недолгой эпохи хипстеров Wired — журнал о новых технологиях, культуре и экономике будущего — в 1997 году был еще толстым бумажным кирпичом на 188 полос, где рекламы было чуть ли не больше содержания: никто по уму еще не представлял, как собирать рекламу в цифровых СМИ.

«Долгий бум: история будущего, 1980–2020 годы» — длинное, отчасти утомительное изложение тенденций в технологиях и политике в целом довольно оптимистично. Есть там банальности, не вызывающие удивления, но преувеличенные ожидания по части светлого будущего сегодня очевидны: немалая часть статьи посвящена высадке человека на Марс в 2020 году. Но вынесенные в отдельный блок в печатном номере предостережения о проблемах, ожидающих в ближайшие сорок лет, стоят отдельного разговора.

Из десяти предсказаний нас, конечно, в первую очередь интересует наша страна.

Ее место в грядущем определено так: «Россия превращается в клептократию, управляемую мафией, или отступает в квазикоммунистический национализм, угрожающий Европе»

(здесь и далее — в переводе журнала «Популярная механика»). В 1997 году коммунисты готовили президенту Ельцину импичмент, а Владимира Путина как серьезной политической фигуры даже на горизонте не было. Казалось, расцветший дикий капитализм утвердился надолго. Либеральные СМИ состояли из частных и казенных, а государственник Проханов смотрелся маргиналом. В Россию хлынули журналисты и туристы. Мудрено было разглядеть в этой каше шагающую с повернутой назад головой страну, возродившуюся профилактику спецслужб в работе с инакомыслящими, «Юнармию», тотальную машину пропаганды и точечные репрессии, фактическую приостановку действия многих статей Конституции. Но Wired разглядел.

В том году на побережье Китая шел нескончаемый бум строительства цехов под новые производства (в том числе экологически опасные), которые Запад, в первую очередь США, туда переносили. Китай становился всемирной фабрикой и получал весьма важные для военной промышленности технологии. Политические отношения с Пекином и в то время не были ровными. Но взлет китайской экономики у всех породил надежду, что общий интерес и деньги погасят разногласия.

Wired не согласился: «Напряженность между Китаем и США перерастает в новую холодную войну, граничащую с горячей». Идущее по планете технологическое размежевание, санкции против китайского сектора высоких технологий, самые большие маневры флота США в послевоенной истории у границ Поднебесной, создание нового военного союза AUKUS против нее — исчерпывающий список событий нынешнего года. Состояние американо-китайских отношений вполне можно назвать стартом новой холодной войны.

«Неконтролируемая чума» — современная эпидемия гриппа или его аналог — распространяется как лесной пожар, унеся жизни более 200 млн человек». Слава богу, умерло немногим более пяти миллионов, 200 млн — большое преувеличение. Но статистика смертей в Индии и многих густонаселенных слаборазвитых странах недостоверна — возможно превышение этой цифры буквально в разы. Заканчивается второй год пандемии КОВИД. Новые штаммы, все более агрессивные, обнаруживаются регулярно. Человечество буквально измотано и нет уверенности, что конец испытаний близок.

«Новые технологии обернулись провалом. Они просто не приносят ожидаемого роста производительности или значительного экономического роста» — это предсказание сбылось отчасти. Новые технологии сплошь и рядом привели не к уменьшению бедности в мире, а к увеличению социального разрыва. Многочисленные противоречия, вызванные их внедрением, не просто резко увеличили производительность. Они ликвидировали целый ряд традиционных отраслей, где были заняты сотни млн рабочих, экономические противоречия обострились, пришли во внутреннюю политику государств и поставили под вопрос всю старую модель мира. Конечно, никто такого не ожидал через пять лет после публикации статьи «Конец истории и последний человек» Фукуямы.

«Социальная и культурная негативная реакция останавливает прогресс на своем пути. Людям нужно сделать выбор, чтобы двигаться вперед. Но они не могут…» В статье в Wired эта фраза объясняется размыто. Это рост культурной и политической розни как процесса противоположного глобализации.

Авторы прогноза вообразить не могли изобретения ботов и превращение фейков в норму жизни, перешагивающую через континенты социальную рознь и нетерпимость в социальных сетях,

возрождение идеологии, определяющей судьбы людей (часто буквально), войну с прошлым и борьбу за прошлое, совершенно неожиданные ограничения на творчество. Но они угадали.

«Процесс интеграции Европы останавливается. Восточная и Западная Европа не могут добиться воссоединения, и даже процесс Европейского союза терпит крах» — это написано за два года до определения процедуры и сроков вступления в НАТО всей Восточной Европы и Прибалтики и за шесть лет до Афинского договора о вступлении этих стран в Евросоюз. Оптимизму и надеждам не было конца. Никто не ждал таких противоречий между историческим ядром ЕС и его неофитами. Сегодня эффективность ЕС проходит испытания экономическими разногласиями вокруг «Северного потока-2». Идет политический конфликт с Польшей и Венгрией, на Северо-Востоке возник блок стран с особенными интересами (нередко они обретают политическую опору в США, а не в ЕС).

«Серьезный экологический кризис вызывает глобальное изменение климата, который, среди прочего, нарушает снабжение продовольствием, вызывая повсюду значительный рост цен и спорадический голод» — в 1997 году это была версия будущего. Изменения климата, выразившиеся в опустынивании по всему миру, в том числе в Юго-Восточной Европе, таянии полярных льдов — наша обыденность. До голода пока не дошло, но в этом году кофе из-за засухи собрали на треть меньше. Цены в мире тоже выросли на треть. Вероятный голод из-за изменения климата для Земли сегодня — не пустая фантазия.

«Резкий рост преступности и терроризма заставляет мир отступить в страхе. Люди, которые постоянно чувствуют, что их могут взорвать или ограбить, не в настроении протягивать руку и открываться». В 1997 году такой прогноз сделать было несложно. Порожденный войной СССР в Афганистане «исламский джихад» начал победное шествие, уже год в Кабуле правят «Талибан» и «Аль-Каида» (организации признаны в РФ террористическими). Однако башням-близнецам в Нью-Йорке осталось жить еще четыре года и в связи с общей расслабленностью, порожденной экономическим бумом и окончанием холодной войны, «прогрессивное человечество» тешило себя надеждой, что терроризм как массовый феномен политики уходит в прошлое. Человечество не справилось.

«Кумулятивная эскалация загрязнения вызывает резкое увеличение заболеваемости раком, которое подавляет плохо подготовленную систему здравоохранения». Это предсказание не сбылось для всего мира. Но в районах, где загрязнение подошло к пределу, за которым процессы естественного самоочищения природы бессильны, а концентрации опасных веществ превышают допустимые, все так и обстоит. К этим районам относятся, например, часть Индии, Бангладеш и Китая, где проживают сотни миллионов. И нет признаков, что это предсказание скоро станет неактуально.

«Цены на энергию зашкаливают. Проблемы на Ближнем Востоке нарушают поставки нефти, а альтернативные источники энергии не могут быть реализованы» — конечно, в 1997 году невозможно было увидеть конфигурацию нынешнего топливного кризиса. Дело давно уже не ограничивается Ближним Востоком. Но, в общем, да — цены зашкаливают и прогнозы на ближайшие годы похожи.

Валерий Ширяев

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