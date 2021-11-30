 

«Считают словосочетание сатанинским»

30.11.2021, 0:24, Разное
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РБК рассказал о планах властей отказаться от термина «QR-код».

В Кремле и правительстве планируют отказаться от термина «QR-код» при оформлении документа, свидетельствующего о вакцинации от COVID-19, медотводе или перенесенной инфекции. Власти обсуждают новое название, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сейчас, утверждает издание, власти с помощью социологических исследований проверяют, как люди воспримут то или иное наименование. Среди новых вариантов — «зеленый паспорт», «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «ковипасс», «санитарный паспорт» и другие. Уже проведенные опросы показали, что более половины россиян негативно относятся к термину «QR-код».

«Часть людей считают словосочетание «QR-код» сатанинским, кто-то воспринимает его через призму ограничения свобод»,

— объяснил такие цифры один из источников РБК.

Название, которое в итоге выберут, вероятно будет использоваться в тексте законопроекта, который вводит QR-коды на воздушном и железнодорожном транспорте. Сейчас в тексте проекта используется абстрактный термин «документация с двухмерным штриховым кодом»

Конспирологические теории о вреде прививок от коронавируса и самой инфекции начали распространяться практически сразу же после появления первых случаев заражения в России. Некоторые россияне выступают против массовой вакцинации, а также введения QR-кодов для посещения ресторанов, кафе, театров, музеев и других учреждений.

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В середине ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты, согласно которым на общефедеральном уровне устанавливаются новые требования к QR-кодам с подтверждением вакцинации от коронавируса, медотвода или перенесенного COVID-19. Один из документов предполагает введение QR-кодов для поездок на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках.

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Источник: Новая газета



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