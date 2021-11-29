Мнение: Автоматический поиск нуждающихся, снижение ставки микрозаймов и шёлковый потолок

1. Наши народные избранники продолжают ломать голову, как лучше помочь народу. Как сделать так, чтобы помощь, оказываемая государством, была более адресной — чтобы всевозможные льготы и программы помощи не распыляли государственные деньги, оседая в карманах людей, на самом деле вполне обеспеченных. Нужно как-то научиться выявлять тех, кто действительно попал в тяжёлую жизненную ситуацию и действительно нуждается:

https://lenta.ru/news/2021/11/18/automatich/

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает создание автоматического поиска россиян, нуждающихся в социальной помощи. Как сообщает «Коммерсантъ», поиск должен будет осуществляться через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Авторы документа, который размещен в базе нижней палаты парламента, предполагают, что с его помощью получится не только выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и в целом следить за тем, как госмониторинг сказывается на положении нуждающихся россиян.

Рассчитывать имущественную обеспеченность предлагается за счет ЕГИССО и сведений от Пенсионного фонда, формируемых на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), МВД и Росреестра.

Скромно напомню, что изначально это была моя идея. Мы с вами обсуждали её вот здесь:

https://olegmakarenko.ru/1706917.html

Вскоре после обсуждения Госдума приняла закон, согласно которому граждане могут получить всю информацию о всех своих льготах, просто позвонив по специальному телефону:

https://olegmakarenko.ru/1741688.html

Теперь обсуждается следующий шаг, который я предлагал тогда же, в 2019 году — сделать так, чтобы государство искало нуждающихся в пособиях самостоятельно.

2. Наши финансовые власти задумались о дальнейшем ограничении процента, который микрозаймовые конторы могут состричь со своих клиентов:

https://lenta.ru/news/2021/11/18/micro/

Банк России считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая в настоящее время составляет 1 процент в день, и таким образом избавиться от кредитов под 365 процентов годовых. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме, передает РИА Новости.

«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — сказала Набиуллина. Ее поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, призвавший «думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме». По его словам, «нареканий очень много, людей практически разоряют».

С 1 июля 2019 года в России введено предельное значение полной стоимости кредита (займа) и ограничение ежедневной процентной ставки одним процентом в день. Полная стоимость кредита может достигать 365 процентов годовых.

Высокая микрозаймовая ставка — это не столько результат жадности микрофинансистов, сколько вынужденная мера, позволяющая гарантированно покрыть риски потерь от клиентов, которые займы не возвращают (зачастую, изначально не собираются возвращать). Соответственно, если государство считает, что платёжеспособность населения по кредитам выросла, а откровенных кредитных мошенников теперь проще выследить и прищучить, то и вправду, самое время снижать максимальную ставку.

Напомню причину, по которой вот так просто взять и закрыть микрофинансовые организации нельзя. Причина та же, по которой нельзя вот так просто взять и объявить сухой закон — на место легальных торговцев алкоголем немедленно придёт мафия.

3. Некоторые работают много и усердно, имеют хорошую зарплату, явных глупостей навроде походов в казино а-ля Достоевский не делают. Но денег при этом как раз и хватает от зарплаты до зарплаты — даже приходится иногда брать в долг у банков или у друзей. Я рассказал в Школе Капитализма о шёлковом потолке, который обычно мешает таким людям добиться стабильной обеспеченности:

https://sponsr.ru/capitalism/8348/SHelkovyi_potolok