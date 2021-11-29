Спасет скотч, нитка или соль: как снять кольцо с опухшего пальца

Подбирая для себя кольцо, многие неправильно определяют размер. В результате стоит хоть немного поправиться, и украшение уже не снять. А бывает, что руки отекают внезапно утром или вечером по самым разным причинам. Тогда снимать кольцо приходится срочно, чтобы не стало хуже. В любом случае действовать нужно быстро. Вот несколько эффективных способов снять кольцо с отекшего пальца.

Соляной раствор

У этого метода двойное действие. Во-первых, прохладная вода дает хороший эффект, вызывая сужение сосудов. Во-вторых, соль вытягивает через кожу избыток жидкости. Налейте в стакан холодной воды, растворите в нем 3 чайные ложки соли. Поставьте его в холодильник, чтобы вода стала по-настоящему прохладной.

Погрузите опухший палец в раствор. Вы сразу увидите, как соль и холод начнут действовать. Когда припухлость спадет, попробуйте снять украшение снова. Аккуратно прокручивайте его к кончику пальца, пока оно не окажется у вас в руке.

Обычная нитка

Для этого способа понадобится нить или тонкая рыболовная леска. Один конец нити нужно протянуть под кольцом, оставив «хвост» со стороны ладони. Достаточно 10-15 см. С противоположной стороны нить должна быть длиннее (около 90 см). Сделайте несколько оборотов нити вокруг пальца длинным концом. Делайте петли как можно плотнее и туже. При этом каждый новый оборот нити располагайте вплотную к предыдущему. Первый оборот нужно сделать вплотную к кольцу.

В результате создадутся хорошие условия для того, чтобы кольцо продвинулось по пальцу. Когда намотаете нитку, нужно начать разматывать нить, держась за ее короткий конец. Помните, что в обмотанном состоянии палец не должен находиться долго (не более 20 минут). Иначе в сдавленном пальце сильно нарушится кровообращение, что чревато некрозом.

Клейкая лента

С помощью скотча также можно уменьшить обхват пальца и снять с него кольцо. Возьмите клейкую ленту, туго оберните ею палец, сделав несколько витков. При этом край ленты должен зайти под кольцо. Намыльте палец, как только обмотка будет завершена.

Когда мыльная пена покроет украшение и кожу, вращайте кольцо и продвигайте его по направлению к кончику пальца. Когда оно окажется на скотче, дело пойдет гораздо быстрее. Вы наверняка сможете снять кольцо быстро.

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Поднимите высоко руку

Если обеспечить отток крови от пальца, он уменьшится в объеме. Можете положить руку на дверцу шкафа или полку над головой и подержать так 10-15 минут. Без упора держать так палец на весу будет проблематично. Как только отек спадет, вы сможете снять кольцо.

Этот способ хорошо работает в комбинации с мыльным раствором. Нанесите его на палец, а затем начинайте стягивать украшение. Это значительно облегчит вам задачу. Помните, что такой метод подходит, если отек незначительный. Если палец сильно опух, способ не поможет.

Подтяните кожу

Часто снять кольцо невозможно из-за складок кожи, собирающихся около сустава. Пусть кто-то из близких натянет кожу в районе верхней фаланги, а вы тем временем пробуйте снять украшение. Если сильного отека нет, этот способ работает.

Если же вы видите, что никакие действия не помогают, то обратитесь в тавмпункт. Не тяните с этим. Чем раньше вы придете за помощью, тем меньше будет неприятных последствий.