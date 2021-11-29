Мнение: Дипломаты не нужны

Услышал про “высылку 27 российских дипломатов из США”, подумал – “о, опять дипломатов из Америки высылают, за что на этот раз?” – и полез смотреть в интернет. Мы ж помним, что активные взаимные высылки дипломатов между РФ и США начались еще при Обаме, потом продолжились при Трампе – и в итоге в общем оказалось, что ни в России, ни в США почти не осталось ни консульств, ни даже визовых центров. Дошло до того, что американцы предлагают россиянам, желающим поехать в США, оформлять себе визы… в Польше, просто потому, что американском посольстве в Москве якобы просто нет персонала, чтобы визы оформлять!

А недавно – с месяц назад – я слышал, как какой-то наш высокопоставленный мидовец, чуть ли не сам Лавров, обращался к администрации США с просьбой увеличить квоты для приема дипломатов, а то, дескать, совсем стало некому работать, надо ж понимать, зачем углублять конфронтацию… Меня еще удивил довольно жалобный тон заявления.

И вот, стало быть, пришел “ответ” американцев на просьбу о расширении дипмиссии – они выслали еще 27 с семьями. Неплохо! Но что удивило: полез смотреть – а все сообщения в нашей прессе ТОЛЬКО про “ответные меры”, которыми пригрозила РФ. Или констатация – “да, вышлют”, или угроза – “а мы это так не оставим”. И – всё.

И ни слова о том, за что. Видимо, государственная тайна.

Но, в общем, давно понятно, что наш Лавров и вся его камарилья – не более чем попугаи для произнесения каких-то ритуальных фраз, а собственно дипломатией у нас занимаются люди из силовых блоков, к дипломатам не имеющие отношения. Как вот давеча в Москву (!) прилетал глава ЦРУ “для переговоров”; по слухам, он даже Путина успел посетить, слетав из Москвы в Сочи (видимо, в тот самый “дворец”). Встречался ли он с Лавровым – не сообщалось, но наверняка нет. Зачем?