Мнение: В США хотят поделить мир «на троих», как Трамп «ладил с Россией» и Голливуд в новом цвете

1. Неожиданное предложение поступило с американской стороны. Похоже, американские элиты уже не надеются взять верх ни над всем миром, ни хотя бы над одним только Китаем. Теперь там начинают прощупывать почву для отступления, надеясь сохранить американское влияние хотя бы в традиционно западных и прозападных странах. Для этого они хотят поделить мир «на троих», чтобы больше не мучиться из-за провальной внешней политики и освободить все силы для дальнейшего угнетения белых цисгендерных мужчин внутри своего региона. Вот что пишет коллега Genby:

https://genby.livejournal.com/955510.html

Дэвид Пэйн, чиновник вашингтонской администрации, заместитель директора по вопросам национальной и внутренней безопасности, предложил разделить мир на регионы, каждый со своим собственным доминирующим региональным гегемоном.

http://nationalinterest.org/feature/counter-russia-and-china-make-%E2%80%98spheres-influence%E2%80%99-great-again-194982

По такому соглашению “Соединенные Штаты сохранят за собой самую большую сферу влияния, включая все Западное полушарие, Западную Европу, Японию, Австралию и Новую Зеландию. Сфера влияния России будет включать бывшие советские республики, Сербию, Иран, Ирак, Сирию и Ливию. Сфера влияния Китая может состоять из Северной Кореи, Тайваня, Южно-Китайского моря, Пакистана, Афганистана, четырех коммунистических стран в Юго-Восточной Азии и около полудюжины африканских стран, которые в настоящее время возглавляют марксистские-коммунистические диктатуры.”

В оценке пяти стадий принятия неизбежного.

1. Отрицание

2. Гнев

3. Торг

4. Депрессия

5. Принятие.

Отрицание было при Обаме “Экономика России «разорвана в клочья», а сама страна – изолирована”. Потом был гнев санкций. Сейчас мы переходим на третью стадию – “торг”. После этого у США начнётся депрессия.

Заметим что в этом торге, зеленое, то что России предлагают. А не то, что она она хочет и получит. Путин самый гениальный политик современности. Из осколков полностью разрушенной страны он практически собрал один из мировых полюсов.

Предложение логичное. Американцы хотят избавиться от ответственности за Ближний Восток и Восточную Европу, где их многочисленные военные и политические вмешательства привели к довольно грустным результатам.

Россия навряд ли согласится с этой картой — наша зона влияния выглядит слишком маленькой. Это советская перевёрнутая империя вынуждена была ограничивать свой рост: РСФСР, за счёт которой существовал Союз, не могла в одиночку кормить весь мир. Современная Россия строит политику более прагматично, у нас такой проблемы нет.

2. Дональд Трамп рассказал в интервью, как он «неплохо ладил с Россией»:

https://lenta.ru/news/2021/11/24/trump/

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось наладить хорошие отношения с руководством России и Китая, которые при нем не угрожали Вашингтону. Он заявил об этом в интервью Fox News.

«Если посмотреть на Россию, то она не представляла угрозы. Мы неплохо ладили с Россией. Я накладывал на Россию санкции, как никто до меня, я положил конец трубопроводу», — сказал экс-президент.

Как мы знаем, никакого «конца трубопроводу» Трамп не положил — трубопровод достроен. Что касается слегка шизофренического «неплохого» отношения к России с одновременным вводом санкций, то к этому Трампа принудили политические противники из числа демократов и русофобского крыла республиканцев, постоянно обвинявшие Трампа в том, что он «продался русским». В действительности, как мы знаем, все расследования о связях Трампа с Россией оказались пустышками, основанными на фейках, и обернулись грандиозным пшиком.

Впрочем, даже без такого давления мистер Трамп с удовольствием ставил бы палки в колёса «Северному потоку-2» и Газпрому, действуя в интересах американских поставщиков газа. Напомню, что Трамп развязал торгово-санкционную войну против Китая в интересах американских производителей и угрожал развязать торговые войны против Канады, Мексики, ЕС и чуть ли не всего мира. Против России, по всей вероятности, он в любом случае действовал бы не слишком дружественно.

И тем не менее, в 2016 году Трамп был куда лучшим американским президентом для России, чем Хиллари Клинтон с её откровенно антироссийскими взглядами. Так что если наши спецслужбы всё-таки имеют отношение к избранию мистера Трампа, то все причастные наверняка получили заслуженные награды.

3. Судя по тому, что пишет блогер konstantinus-a, в Голливуде действует некая тайная (а на самом деле, довольно явная) программа конвейерной пересъёмки всех популярных фильмов и франшиз с актёрами иного цвета кожи и/или иного пола/гендера:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1505482.html

Тут вышел новый супергеройский сериальчик от «Марвел» по их вселенной, про Соколиного Глаза. Выяснилось, что он устал, он мухожук, а потому его подменит юная, но сильная и независимая женщина, с отчётливыми латиноамериканскими чертами лица.

В общем сначала они уничтожили Капитана Америку. Как икону токсично-маскулинного белого цисгендерного мужчины уничтожили показательно, и физически, и идеологически – сначала настоящий Кэп просто умер, а потом его приемник стал фОшистом. Теперь, более мягко, они уничтожили тоже слишком уж токсично-маскулинного Соколиного Глаза.

Походу какая-то там по счёту очередная фаза у вселенной «Марвел» закончится тем, что все супергерои станут женщинами, либо неграми (началось всё с Фьюри ещё), либо негритянками (собственно, уже объявлено, что Железный Человек станет негритянкой, не удивлюсь если и лесбиянкой; ожидаемо, Тони Старк был той ещё мегатоксичной белой мужской шовинистической свиньёй), а редкие, для проформы, белые мужчины, гомосексуалами, либо, в лучшем случае, инфантильными метросексуальными миллениалами, вроде Человека Паука.

Повестка на наших глазах уже почти убила ещё одну легендарную франшизу.

Интересно, дойдёт ли дело до полного расово-гендерного переворота? Начнут ли американцы переснимать все классические сюжеты так, чтобы женщины были на месте мужчин, а мужчины – на месте женщин, чтобы в каких-нибудь «Унесённых ветром-2» белые играли рабов, а чернокожие женщины – солдат северян и конфедератов, ведущих между собой гражданскую войну за отмену рабства?