Меховая рыболовная шапка, огромный шарф и не только: самые трендовые аксессуары зимы-2022

С наступлением зимы миром дамской моды правит практичность и комфорт. На смену легким струящимся платьям приходит теплый трикотаж, тренчи и блейзеры уступают свое место пуховикам и плюшевым пальто. Нам хочется укутаться потеплее, чтобы встретить капризы погоды во всеоружии.

Неужели на несколько месяцев нам придется позабыть об индивидуальности? Ситуацию могут исправить трендовые аксессуары зимы-2022.

Меховая рыболовная шапка и картуз

Рыбацкие панамки вызывают приятную ностальгию по 80-м и 90-м. Этот аксессуар стал настолько популярен за последние несколько сезонов, что дизайнеры решили сделать на его основе меховые и стеганые шапки. Модницы сразу же подхватили эту идею, так как обычные вязаные шапки уже порядком надоели.

Меховая или стеганая шапка с небольшими полями сделает ваш образ более элегантным и стильным. Ее можно носить с шубами-чебурашками, дубленками-авиаторами, пуховиками и трикотажем. Также в этом сезоне в моду вернулись картузы нейтральных расцветок из фетра или шерсти. Обе модные модели смотрятся более изыскано в сравнении с вязаными спортивными шапками.

Массивные цепи

Зимой нам не удается продемонстрировать во всей красе свою бижутерию. Помехой становятся сразу несколько слоев теплой одежды. Но что делать, если хочется выглядеть на все сто? Выход из этой ситуации найден.

Замените обычные минималистичные сумки на аналоги с массивными цепями. И вы увидите, как всего одна деталь преображает даже самый простой образ. Причем сумки с цепями могут быть выполнены в нейтральных, ярких или пастельных оттенках. Как видим, сумки в наши дни стали стильным украшением, а не только функциональной вещью.

Клетчатый принт

Также улучшить впечатление от зимнего образа позволит принт. В этом сезоне во главе угла стоит клетка всех мастей и расцветок. Вы можете выбрать клетчатую верхнюю одежду, обувь или головной убор.

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Но проще всего вписать в свой повседневный гардероб клетчатый шарф. Чем шире и длиннее будет этот аксессуар – тем лучше. Ведь способов ношения шарфа существует великое множество. А вот один из самых модных: оберните шарф вокруг шеи один раз и оставьте его концы свободно свисающими.

Объемные яркие шарфы

Шарфы в наступающем зимнем сезоне являются хитами номер один. Они могут быть выполнены из любой пряжи, даже встречаются яркие стеганые модели. Гладкие, в рубчик, ажурные, с бахромой и со всевозможными принтами – трендовые объемные шарфы больше похожи на палантины и носить их можно соответствующим способом.

Сумки необычной формы, плюшевые сумки

Если вы отправились по магазинам и увидели сумку необычной формы – смело кладите ее в корзину покупок. Также этой зимой приветствуются плюшевые мешки, рюкзаки и шопперы. Иногда трендовые изделия похожи на котомки, но все они очень хорошо сочетаются с шубами-чебурашками, а также с пуховиками оверсайз.

Яркие оттенки одежды и аксессуаров

Если вы знаете, что выбранную вами модель верхней одежды придется носить несколько месяцев подряд, предлагаем вам сделать смелый выбор. Откажитесь от бежевого пуховика в пользу желтого или красного, выберите шубу из цветного искусственного меха, достаньте из шкафа летние яркие сумки-мессенджеры. Эта зима ломает стереотипы и обеспечивает большое поле для креатива.