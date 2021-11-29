Туркменские учёные доказали ахалтекинское происхождение «троянского коня»

Группа исследователей НИИ Археологии при Ашхабадском государственном университете изучила фрагменты «троянского коня», найденные на руинах древнего государства. Надписи на туркменском языке, найденные на внутренней поверхности коня, позволили однозначно установить национальность воинов, штурмовавших Трою, и породу Троянского коня.

Надпись, которую греческие и турецкие учёные не могли расшифровать свыше 100 лет, оказалась цитатой из книги «Рухнама» на древнетуркменском языке. Фрагмент, который скучающий воин нацарапал на внутренней поверхности «троянского коня», относится к главе «О приручении ахалтекинцев» и повествует о том, как правильно кормить коней этой породы. Таким образом, сам Троянский конь также с высокой вероятностью относится к представителям среднетуркменских ахалтекинцев и был построен в 396 году до н.э. в окрестностях современного Ашхабада. По личному распоряжению Гурбангулы Бердымухамедова информация об открытии уже внесена в учебники истории. Изучение Туркмено-троянской войны станет обязательной частью курса истории за 5 класс.

«Специалисты нашего института долго не могли перевести табличку, пока не вмешался великий Аркадаг. Уважаемый президент Гурбангулы Бердымухамедов с первого взгляда определил, к какой главе и параграфу «Рухнамы» относится данная цитата. Он тут же взял карандаш и салфетку и написал на ней указ о переименовании самой древней известной войны в Туркмено-троянскую. Последующие 3 месяца исследований подтвердили правоту великого Аркадага», – рассказал профессор Ашхабадского госуниверситета Керымсалман Селимабдулханов.

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