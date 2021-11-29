В NASA смоделировали разрушение звезды сверхмассивной черной дырой

Астрофизики из NASA в ходе проведения научной работы посредством специальных программ на компьютере воссоздали процесс разрушения звезды черной дырой. Вместе с ними исследование проводили исследователи из университета Джонса Хопкинса.

Оказавшиеся вблизи черной дыры звезды довольно крупного размера в перспективе полностью перестают существовать. Однако у ряда космических объектов получается избежать негативного воздействия. Как заявили ученые, в основном погибают звезды массой 0,4 и 0,5 от солнечной. Такой же исход ждет тела, которые тяжелее Солнца в 3 и 10 раз. Уцелевшие светила имели довольно значительную плотность, он и помогла им выжить, когда происходило сближение с черной дырой.

Когда звезда разрушается посредством воздействия черной дыры, происходит спагеттификация. В таком случае на разные части разрываются вытянутые небесные тела. По информации «Политэксперт», звезда должна отвечать заданным критериям, чтобы исчезнуть за горизонтом событий.