Что нас ждет в начале зимы – расскажут карты: тароскоп на декабрь

Приближается декабрь, и очень важно провести последний месяц года продуктивно, с пользой для себя и своих близких. Карты Таро подскажут, что ждет представителей каждого из знаков зодиака в личных отношениях, в сфере здоровья и работы.

Овен

В отношениях представителю огненного знака выпала карта Тройка Мечей. Это означает, что возможность ссор и недоразумений крайне велика. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и считаться с интересами партнера. Тогда удастся избежать разногласий.

В сфере здоровья выпала карта Восьмерка Пентаклей. Это говорит о том, что данная сфера «не подкачает». Конечно же, если вы продолжите заниматься спортом, активно проводить свой досуг и правильно питаться.

В работе выпала Десятка Жезлов. Это говорит о том, что все ваши недоделанные дела поднимутся на поверхность. Чем быстрее вы все закончите, тем лучше пойдут ваши дела в будущем.

Телец

Представителям земного знака в любви выпала карта Девятка Кубков. Это означает, что в отношения не будет никаких потрясений. Вы сможете сполна ими наслаждаться.

Здоровье отмечено картой Император. Оно не подведет, если вы будете вовремя проводить профилактические осмотры и устранять любые симптомы болезни на начальном этапе ее появления.

В работе оказалась карта Пятерка Жезлов. А это значит, что вам нужно очень сильно потрудиться ради того, чтобы закрепить свой авторитет и остаться на высоких позициях.

Близнецы

Представителям воздушного знака в отношениях выпала карта Десятка Жезлов. Это означает, что вы несколько зависите от партнера или стараетесь ему угодить. Прислушайтесь к своим желаниям и поставьте во главу угла свои интересы, ведь отношения зависят больше от вас, чем от него.

Здоровье отмечено картой Солнце, поэтому оно будет отменным. Только постарайтесь попусту не рисковать.

В работе присутствует карта Тройка Жезлов. Это говорит о том, что вы были весь год предусмотрительным и смогли побеспокоиться о своей «подстраховке». Даже если «один трос оборвется», вы этого не ощутите и проведете месяц в спокойствии и гармонии.

Рак

Представителям водного знака выпала карта Четверка Кубков. Вы захотите уединиться и отказаться от любого общения. Помните об умеренности и не отдаляйтесь от партнера на большое расстояние.

Здоровье отмечено картой Дьявол. Ваш иммунитет несколько ослаблен, поэтому постарайтесь его укрепить. Это станет залогом хорошего самочувствия и настроения.

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В деловой сфере выпала карта Девятка Кубков. Вы получили или получите то, что заслужили, в позитивном ключе, поэтому насладитесь этим состоянием, прежде чем начнете готовиться к праздникам.

Лев

Представителям огненного знака в любви выпала карта Пятерка Мечей. Вы будете больше общаться с близкими людьми, поэтому вероятность ссор несколько возрастет. Постарайтесь не спорить по пустякам и оставаться спокойным.

Выпала карта Восьмерка Мечей, поэтому проблемы со здоровьем вполне вероятны. Помните о том, что душевное равновесие и спокойствие является залогом физического здоровья. Акцентируйте внимание на положительных эмоциях, и все вопросы будут решены.

В деловой сфере вам выпала карта Паж Мечей. А это означает, что кто-то захочет с вами конкурировать, однако предпочтет нечестную стратегию для победы. Будьте хитрее, умнее и ловче.

Дева

Представителям земного знака в отношениях выпала карта Шестерка Мечей. Постарайтесь не делать большие ставки на последний месяц года. Насладитесь стабильными отношениями или отдохните в одиночестве перед знакомством в следующем году.

Здоровье отмечено картой Восьмерка Кубков. В целом все в порядке, однако вам нужно отдохнуть, чтобы восстановить свое психическое равновесие. Вы немного истощены эмоционально.

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Деловая сфера обозначена картой Пятерка Кубков. Возможно, вы ожидали повышения или премии, но ничего не получили, поэтому разочаровались и огорчились. Не переживайте, ваши успехи еще впереди.

Весы

Представители воздушного знака в отношениях будут опираться на карту Король Пентаклей. Вам нравятся люди, которые вас окружают. А одинокие представители наслаждаются своей свободой, и это является очень мудрым решением.

Здоровье отмечено Двойкой Мечей. Если вы давно планировали поход к врачу или хотели пройти обследование, пришло время этим заняться. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Деловая сфера находится под знаком карты Король Мечей. Вы сможете многое успеть и доказать, если продемонстрируете свою надежность, работоспособность, умение возлагать на себя ответственность.

Скорпион

Представителям водного знака выпала карта Четверка Жезлов. Это значит, что гармония в отношениях зависит исключительно от вас. Будьте откровенные со своим партнером и озвучивайте все свои претензии, ничего не скрывая, чтобы решить проблемы сразу.

В отношении здоровья выпала карта Императрица. Можно расслабиться, поскольку конец года порадует вас отменным самочувствием.

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Босс будет смотреть на вас особо пристально, и этому подтверждением является карта Король Жезлов. Постарайтесь показаться в его глазах в самом лучшем свете (продемонстрируйте трудолюбие, заинтересованность и старание).

Стрелец

Представителям огненного знака выпала карта Семерка Кубков. Это может означать выбор среди нескольких потенциальных партнеров. Постарайтесь прислушаться к зову сердца.

Здоровье обозначено картой Мага, поэтому в физическом плане никаких неприятных сюрпризов не будет. Остерегайтесь быть слишком беспокойными, тревожными и раздражительными, поскольку негативные эмоции способны причинить вред психическому здоровью.

В делах выпала карта Силы. Наверняка вы устали, вам нужно отдохнуть. Поэтому найдите время для восстановления сил, чтобы закончить все дела и войти в наступающий год полным оптимизма и целеустремленности.

Козерог

Представителям земного знака в любви выпала карта Десятка Мечей. Это означает вероятность того, что некий человек, на которого вы полагались и рассчитывали, исчезнет из вашей жизни. Примите это спокойно, такое тоже бывает.

Здоровье обозначено картой Король Кубков. Проявите ту заботу, которую вы демонстрируете по отношению к другим, к самому себе. Где-то болит – срочно к врачу, устали – отдохните, надоело работать – бросайте дела и займитесь тем, что вам нравится.

В делах выпала карта Пятерка Пентаклей. В финансовом отношении месяц будет не особо удачным, однако и плохим его назвать сложно. Настраивайтесь на экономию, и все будет в порядке.

Водолей

Представителям воздушного знака в отношениях выпала карта Пятерка Пентаклей. Возможно, вам придется расстаться с человеком, на которого вы очень надеялись. К сожалению, в жизни не обойтись без потерь.

Здоровье отмечено картой Восьмерка Пентаклей. На первый взгляд может показаться, что со здоровьем у вас все в порядке, однако не стоит расслабляться, поскольку даже незначительные симптомы способны привести к ухудшению самочувствия. Постарайтесь быть бдительным и вовремя обращайтесь к врачу.

В делах выпала карта Умеренность. Вы посмотрите на свой вид деятельности совершенно по-иному и захотите что-то изменить в будущем. Не торопитесь с решениями и оставьте пока все как есть. После Нового года снова вернитесь к этому вопросу.

Рыбы

Представителям водного знака в любовных отношениях выпала карта Королева Мечей. Это означает, что вы сможете наконец избавиться от токсичных отношений (в которых долго сомневались и неоднократно хотели их прекратить).

В аспекте здоровья находится карта Луна. Позаботьтесь о себе так, как вы предпочитаете заботиться о других.

В делах выпала карта Шут. Вы много мечтаете, но мало что делаете в реальности. Постарайтесь изменить свое отношение к работе, и все будет хорошо.