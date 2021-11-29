 

Oxxxуmiron отсудил у Ромы Жигана авторские права на свои песни

29.11.2021, 17:31, Разное
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Oxxxуmiron, о признании недействительным договора о переходе авторских прав на его произведения Роману Чумакову, более известному как Рома Жиган.

Исполнитель утверждал, что бессрочный документ 2011 года был подписан под давлением и предоставил в качестве доказательства видео, где он заполняет лист, стоя на коленях. Роман Чумаков все отрицал и говорил, что договор был заключен по обоюдному согласию сторон, а показанный инцидент относится к другому эпизоду — оформлению согласия на попечительство. Но судья Александр Бабангидов счел доводы Мирона Федорова более убедительными и полностью удовлетворил его требования.

Гнойный столько лет называет меня “жидом”, “продажным” и “лицемером”, делая такие выводы на основе моих треков– Последние пять лет я боролся за восстановление прав на свое же творчество. Наконец-то правосудие восторжествовало. Теперь альбомы и клипы полностью принадлежат мне. Раньше всю монетизацию и гонорары за их использование получал Жиган. Стоит признаться: именно поэтому я столько времени ничего не писал и не давал концерты. Он жил за мой счет, а я это поначалу хавал. Но это в прошлом, сейчас — новая глава. Ждите релизы, — прокомментировал решение Oxxxуmiron.

Также в ближайшее время артист собирается написать заявление об оскорблении личности на Вячеслава Карелина, известного под сценическим псевдонимом Слава КПСС.

– Гнойный столько лет называет меня “жидом”, “продажным” и “лицемером”, делая такие выводы на основе моих треков. Раньше я не мог обратиться в суд, потому что авторские права принадлежали Жигану — я просто проиграл бы дело без ссылки на свои песни. А Рома отказывался предоставлять мне такую возможность, потому что считал свободу слова выше законов, — заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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