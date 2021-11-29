Половина россиян недовольна качеством медицинской помощи по ОМС



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Всероссийский союз пациентов провел исследование удовлетворенности россиян качеством медицинских услуг. В онлайн-анкетировании приняли участие 1452 пациентов из 76 регионов России, а также 85 лидеров некоммерческих пациентских организаций.

Каждый второй опрошенный пациент не удовлетворен медицинской помощью по ОМС в 2021 году. А 86% респондентов приходилось обращаться к врачу платно. Чаще всего опрошенные жаловались на отсутствие нужного специалиста в поликлинике, с этим пришлось столкнуться 78,7%. Второй по популярности проблемой оказалось большая очередь на запись: 66% участников исследования пожаловались, что ждать приходится больше двух недель.

Важной проблемой также оказалась и недоступность бесплатных препаратов: 64% пациентов были вынуждены покупать их за свои деньги. Больше половины опрошенных были вынуждены ждать скорую помощь дольше 20 минут.

Согласно другому исследованию, также проведенному Всероссийским союзом пациентов, только 29,3% россиян довольны медицинской помощью в 2021 году. В этом случае в опросе приняли участие 3130 человек и 48 экспертов из пациентских НКО из 83 регионов страны.

При этом оказалось, что россиянам больше нравится качество услуг в стационарах, чем в поликлиниках. Муниципальными учреждениями оказались довольны 44% опрошенных, а федеральными— 45,3%.