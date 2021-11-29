 

Силовики задержали группу хакеров, полгода перечислявших зарплаты депутатов Госдумы на карточки пенсионеров

29.11.2021, 15:42, Разное
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Силовики Башкортостана задержали крупную хакерскую группировку, которая в течение шести месяцев взламывала банковские счета депутатов Госдумы и переводила с них средства на карты пенсионеров, данные которых были получены путём покупки базы в “сером” сегменте интернета (даркнете).

Жертвами группировки, состоявшей из 10 человек, стали более 70 парламентариев, имена которых не называется в интересах следствия. Из-за действий мошенников им нанесён ущерб на сумму около 20 миллионов рублей. Почти полгода никто из народных избранников не замечал, что им не поступает зарплата, но преступление всё же вскрылось, когда один из депутатов нового созыва попытался получить квартиру в “Москва-сити”, как нуждающийся, и поручил помощнику собрать справки.

Силовики задержали группу хакеровВ ходе расследования выяснилось, что многие пенсионеры поступили добросовестно и сообщили в органы о переводах неясного происхождения, но их заявления не рассматривались.

– В ходе обысков по адресам задержанных изъяты компьютеры, ноутбуки, смартфоны, флеш-накопители и другая техника, а также печатные материалы экстремистского содержания. В частности, книга Джина Шарпа об организации государственных переворотов. Личности граждан, которым переводились средства, законно заработанные депутатами Государственной думы, установлены. Им надлежит вернуть деньги, – заявили в органах.

Задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч.1 ст.282 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Все они заключены под стражу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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