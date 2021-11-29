Команда детского технопарка “Мосгормаш” стала одним из победителей международного конкурса по ИИ

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29.11.2021, 15:38, Разное
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Команда Upgrade Team из московского детского технопарка “Мосгормаш” стала одной из лучших на международном конкурсе среди молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Она заняла третье место.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на этом соревновании была большая конкуренция. По ее словам, за победу боролись 85 команд из семи стран. В финал вышли только 14 проектов. “Призовые места в разных возрастных категориях заняли сразу два московских коллектива. Поздравляем ребят”, – сказала заммэра.

Участники представляли проекты в области нейротехнологий и искусственного интеллекта (ИИ) для робототехнических систем, беспилотных аппаратов, нейрообразования, когнитивных и VR/AR-технологий. Команда “Мосгормаша” продемонстрировала разработку “Система индивидуальной реабилитации в виртуальной среде”.

“Мосгормаш” открылся пять лет назад и тогда был единственным детским технопарком в Москве. На сегодняшний день в столице работает уже порядка 20 таких мест. Технопарки предлагают 400 программ подготовки по 42 направлениям. Свыше 100 тысяч детей проходят обучение каждый год.

Как отмечала Сергунина ранее, в Москве для подрастающего поколения создается среда непрерывного развития, ведь человеческий потенциал является самым ценным для растущих мегаполисов. “Даже самые прорывные технологии, в конце концов, результат труда талантливых людей. Главный источник развития города — именно люди”, – говорила заммэра.



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