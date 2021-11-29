Как отличить навязчивые мысли от ОКР: 3 главных признака



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Чем-то увлекаться – это нормально. Но есть нюансы

Каждый человек хотя бы раз в жизни чем-то сильно увлекался. Подростки могут целыми днями слушать любимую песню или смотреть популярного видеоблогера, а отцы семейств — в любой удобный момент хватать удочки и уезжать в направлении рыбы.

Мы можем бесконечно расставлять тарелки по цвету и размеру, обожать убираться, готовить себе только макароны с сыром или прокручивать в голове навязчивые мысли — просто потому что нам так нравится.

«Сильное увлечение — необязательно плохо, если зацикленность на человеке, песне или какой-то еде доставляет удовольствие, то это не повод для беспокойства», — объясняет клинический психолог и основательница центра для лечения людей с тревожными расстройствами Дженни Йип.

«Даже если навязчивые идеи вызывают беспокойство, например, из-за проблем на работе или в личной жизни, они вряд ли станут медицинской проблемой, если при этом не сопровождаются компульсивным (навязчивым) поведением», — отмечает психолог, доктор медицинских наук Дорин Додген-Маги.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

Предотвратить надвигающийся приступ тревоги возможно при помощи простых дыхательных упражнений:

положите одну ладонь на живот, а другую на грудь, выполняйте глубокие вдохи и медленные выдохи, считая до десяти;

сделайте глубокий вдох, а затем очень медленный выдох, который по продолжительности должен быть в 1,5–2 раза длиннее вдоха;

сделайте подряд несколько коротких и резких вдохов через нос, а затем медленно и спокойно выдохните через рот.

При выполнении дыхательных упражнений необходимо полностью сосредоточиться на технике. Это позволит отвлечься от того, что вызвало у вас негативные эмоции.

Когда стоит бить тревогу

Диагноз «обсессивно-компульсивное расстройство» ставится, когда навязчивые мысли полностью подчиняют себе человека, когда беспокойство становится привычным фоном жизни. И второй важный момент: при ОКР навязчивые желания приводят к навязчивым (компульсивным) действиям, ритуалам, которые убирают тревогу и дают человеку временное облегчение.

Мозг получает положительное подкрепление компульсии, а человек с ОКР попадает в замкнутый круг: он перестает контролировать свои мысли и действия и не может остановиться, даже если чувствует, что его поведение смешное или странное.

Часто пациенты с ОКР описывают внезапное вторжение в сознание нежелательных мыслей или неприятных образов. Эти навязчивые идеи обычно сопровождаются глубоким чувством страха и желанием выполнить определенные действия.

Симптомы ОКР могут быть легкими, умеренными или тяжелыми. Обычно они усиливаются во время стресса. Навязчивые идеи можно разделить на четыре условных подгруппы:

Чрезмерный страх перед микробами или заражением.

Нежелательные, запрещенные или табуированные мысли о сексе, религии.

Агрессивные мысли по отношению к себе или людям.

Страсть к идеальному порядку или симметрии.

Так, страх перед микробами может заставить человека постоянно мыть руки и протирать их антисептиками. То есть не просто несколько раз в день – перед едой и после улицы, а бесконечно и в любых обстоятельствах.

По словам психолога Додген-Маги, родным и знакомым бывает трудно понять интенсивность внутренней борьбы людей с ОКР и то, почему она занимает так много места в их жизни.

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Как отличить болезнь от особенностей психики

Мы подобрались к главной теме нашей статьи – как самостоятельно выяснить, с чем мы столкнулись: с особенностями психики или с самой настоящей болезнью. Ученые считают, что у ОКР и просто навязчивых мыслей есть три основных отличия.

Проверьте, мешают ли навязчивые мысли вашей повседневной жизни. Если не мешают, скорее всего, вам повезло и это не ОКР. «Если навязчивые мысли мешают человеку жить обычной жизнью или побуждают к компульсивному поведению, то у него может быть ОКР», – подчеркивает психолог Додген-Маги.

Второе существенное отличие – может ли человек контролировать свои мысли или нет. У человека без ОКР собственные навязчивые идеи обычно не вызывают беспокойства, часто они кажутся ему частью личности и могут даже нравиться. А вот люди с ОКР имеют совсем другой опыт: навязчивые мысли их беспокоят, они хотели бы избавиться от них, но не могут этого сделать.

И последнее важное отличие – у человека с ОКР навязчивая идея всегда сочетается с компульсией, то есть с навязчивым действием. Попытайтесь определить, возникает ли у вас компульсивное поведение из-за навязчивой мысли или в ответ на нее.

Рисунок 1. Отличия патологической тревоги от естественной. Изображение: stories / freepik.com

И что же теперь делать?

Если вам плохо, если вас беспокоит ваше состояние, то независимо от диагноза, стоит обратиться к врачу. С помощью профессионала вы научитесь контролировать эмоции и справляться с тревогой.

«Если компульсивное поведение, которое «успокаивает» навязчивые идеи, отнимает более одного часа в день, плохо влияет на личную жизнь или вызывает страх, то стоит обратиться за профессиональной помощью», – добавляет психолог Додген-Маги.

При обсессивно-компульсивном расстройстве стоит как можно раньше обратиться за помощью к специалистам, от этого во многом зависят результаты лечения. Больным ОКР обычно назначают различные виды психотерапии, например, когнитивно-поведенческую психотерапию (КПТ) или терапию принятия и приверженности (ACT). По данным Международного фонда ОКР, симптомы ОКР могут уменьшить антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС).