 

Ижевские оружейники модернизировали устройство для вакцинации антипрививочников

29.11.2021, 13:31, Разное
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Ижевский опытно-механический завод представил на выставке «Здравоохранение-2021» пневматическую винтовку для дистанционной вакцинации антипрививочников «Доктор-651М».

Ижевский завод имеет огромный опыт производства систем для дистанционного инъекцирования жидких лекарственных препаратов. Винтовка УВЫШ-651 «Ветеринар» в течение пятидесяти лет используется для обездвиживания и усыпления диких животных. Однако использовать её для прививания граждан, сопротивляющихся вакцинации против Covid-19, было нельзя по целому ряду причин.

«Во-первых, нашей старой винтовке не хватало дальности. 25 метров хорошо для лося, но для настороженного человека мало. Во-вторых, «летающие шприцы», которые метала наша винтовка, были многоразовыми, а для людей это недопустимо. Пришлось многое изменить», – рассказал главный инженер проекта Максим Сатановский.

Пневматический метатель «Доктор-651М», как и прежние модели, основан на ижевской баллонной винтовке калибром 12 милиметров. Однако метательные шприцы теперь меньшего объёма, используются только один раз, имеют более короткую иглу и уменьшенное хвостовое оперение. Это позволило увеличить боевую дальность до 39 метров. Теперь медики могут вакцинировать из засады, из окон зданий, автомобилей и других укрытий. Чтобы вакцина сработала так, как надо, нужно точно попасть в верхне-наружный квадрант ягодицы пациента. Для этого «Доктор-651М» снабжён планкой Пиккатинни, на которую можно устанавливать все виды прицелов, имеющихся на мировом рынке.

Для того, чтобы не путать антипрививочников с нормальными людьми, с 1 января несознательных граждан обяжут носить нарукавную повязку цвета фуксии. Подготовка стрелков-вакцинаторов начнётся в декабре на базе Ижевского мотострелкового училища.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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