Мнение: Имеет ли социалист моральное право купить дом за 3 млн долларов?

Очередной американский социалист попался на горячем. Большие СМИ, разумеется, сделали вид, будто ничего не произошло, однако всё же в соцсетях разгорелся скандал. Хасан Пайкер, твич-блогер с турецкими корнями, пропагандировавший равенство, братство и прочий марксизм-идеализм, купил себе в западном Голливуде дом за 3 млн долларов.

Вот двухминутная экскурсия по дому мастера левой пропаганды:

https://www.youtube.com/watch?v=HVFSqQBJ2Fc

Паства Хасана Пайкера была до глубины души возмущена предательством своего гуру. Вот, к примеру, характерное:

https://twitter.com/RedGuards_Dixie/status/1428684755550232577

Морально неправильно покупать дом за 3 миллиона долларов, когда это больше, чем средний человек зарабатывает за сто жизней. Неважно, как вы этого добились, речь идет об элементарной человеческой порядочности.

И действительно, как верно заметил товарищ Ленин, ненависть есть основа всякого социалистического и коммунистического движения. В социалисте просыпается классовое сознание, когда ему показывают врага и угнетателя — богатого человека, владеющего предметами роскоши. А тут выясняется, что товарищ Хасан купил себе огромный дом за 3 млн долларов в элитном районе, стал частью обеспеченного буржуйского сообщества и отгородился от черни высоким забором из плотных зелёных насаждений.

Всё по классике, «один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет…». Понятно, что рядовые социалисты, у которых трёх миллионов долларов не предвидится даже в мечтах, несколько обескуражены.

Сам Хасан не понимает, в чём проблема. Он много работает на Твиче, клеймит перед веб-камерой капитализм по несколько часов в день. Он честно заработал свои миллионы долларов и, собственно, бедные товарищи даже должны сказать ему спасибо за то, что он заработал деньги не играя в Майнкрафт, а пропагандируя социалистические идеи. Правда, сервис Твич принадлежит корпорации Амазон, которую социалисты считают воплощением злодейского капитализма, однако что же такого в том, чтобы использовать оружие классового врага ради пропаганды классовой ненависти?

Если вам кажется, будто вы нечто подобное уже видели, с памятью у вас всё в порядке. Не далее как этим летом разразился аналогичный скандал. Тогда некая блогерка-социалист хвасталась подписчикам своей роскошной квартирой, которая стоила примерно как дом Хасана:

https://olegmakarenko.ru/2159757.html

Подобное лицемерие у представителей левого движения в порядке вещей. Они как бы против богатых, и они трижды против формулы «я всего добился своим трудом», но только в том случае, когда речь идёт о проклятых капиталистах. Когда же речь заходит о самих социалистах, правила меняются. Социалисты имеют право быть богатыми, имеют право спускать деньги на роскошь, и имеют право говорить недовольным «заткнись, завистник, я сам решаю, куда тратить заработанные мной деньги, пусть даже на покупку дома в сообществе тех самых богатых буржуев, которых я проклинаю на видео»:

https://www.rt.com/op-ed/533074-hasan-piker-los-angeles-home/

Традиция освящена веками. Ленин и Сталин закупали в Британии роллс-ройсы для себя и для других уважаемых большевиков, Фидель Кастро носил аж целых два ролекса на руке, другие социалистические вожди тоже не страдали от излишней скромности. Товарищ Рашкин, опять-таки, был пойман за руку с расчленённым лосём. Каждый раз рядовые социалисты отплёвываются, но едят кактус, оправдывают своих насмешливых главарей. Шаблон кое-как выдерживает.

Вот забавное. Твиттерянин говорящим никнеймом «женственный мальчик Жижек» выложил фотографию какой-то случайной реднековской халупы под заголовком «Хасан называет себя социалистом, но он только что купил этот дом»:

https://twitter.com/fembojj/status/1428550486832074753

Обрадованные леваки немедленно бросились на защиту своего гуру. Процитирую несколько реплик:

— С каких это пор социализм/левизна == бедность? Если это причина, по которой вы стыдите своих товарищей за то, что они преуспевают, несмотря на трудности капитализма, то ваше понимание социализма и левизны является слишком примитивным. Вернитесь к чертежной доске.

— Это не особняк, а дом среднего класса. Он что, в картонной коробке должен жить?

— Честно говоря, это Лос-Анджелес. Проживание в коробке из-под холодильника обойдется как минимум в 500 тысяч долларов.

— Я сомневаюсь в солидарности любого, кто может так легко переключиться только потому, что их товарищ купил проклятый дом. Вы говорите мне, что не можете сказать, кто ваш товарищ по борьбе, потому что вы думаете, будто быть олигархом — это значит владеть домом?

Действительно, если бы дом Хасана выглядел бы так же непритязательно, как на фото шутника, скандала бы не получилось. Проблема в том, что настоящий дом блогера (выше я выкладывал видео) демонстративно роскошен.

Если вы не склонны к рефлексии, вы сможете найти оправдания для коммуниста, который покупает внедорожник мерседес ценой в три квартиры среднего избирателя: надёжная машина, немецкое качество, будет служить годами, хорошая рабочая лошадка… Консерваторы поднимут вас на смех с такими отмазками, но для своей социалистической публики, пожалуй, прокатит. Однако если коммунист покупает себе ламборгини, оправдать его уже невозможно, даже в кругу своих. Это уже лицемерие, измена своему классу.