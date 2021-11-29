 

В Индии супруга заживо похоронила мужа, так как он хотел обрести бессмертие, но все пошло не по плану

29.11.2021, 10:00, Разное
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Индийский мужчина каким-то образом предчувствовал скорую кончину. О своих переживания он сообщил супруге. Чтобы не ждать смерти, он попросил женщину закапать его под землю. Таким образом индиец решил, что будет жить вечно.

55-летняя дама, которая проживала с мужем в небольшом поселке Ченнаи, решила исполнить просьбу мужа. Она хотела помочь ему достичь бессмертия. Однако, все пошло не так, как предполагала пара.

Первая тревогу забила дочь мужчины, сообщает издание Таймз Нау. Мама ничего не говорила ей, и только спустя несколько суток, она решила рассказать девушке о просьбе отца.

Надо сказать, что такое решение пришло к отцу семейства не спонтанно – он побывал в разных храмах, беседовал со священниками, которые контактируют с высшими силами. Он также соорудил строение на заднем дворе, напоминающее храм, где принимал прихожан.

В день, когда он озвучил супруге просьбу, у него заболела грудь. Тогда он рассказал о желании быть бессмертным. Когда парню стало совсем плохо, супруга наняла двух работников, которые вырыли яму – для воды, сказала она им. После этого женщина закопала мужчину, а полиция вырыла труп и отправила на экспертизу.



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