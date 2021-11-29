Европейские вузы отказываются от изучения С и С++ из-за ассоциаций с лидером КНР

Ведущие университеты Парижа, Рима, Брюсселя, Праги и ещё 20 европейских столиц выступили с совместным заявлением об отказе от преподавания языков С и С++ студентам инженерных специальностей.

Они объяснили это несогласием с политикой председателя Компартии Китая Си Цзиньпина.

Вместо них системным программистам предложат на выбор курсы по Fortran, COBOL и ДРАКОН. В ближайшие месяцы учебники с упоминанием данного языка будут изъяты из университетских библиотек, а студентам настоятельно рекомендуют сжечь книги по С/С++, находящиеся в их собственности, самостоятельно. Также европейские вузы заявили о поддержке движения «Cancel Xi» («Отменяй Си» – прим. ред.), созданного в Twitter тайваньскими активистами для борьбы с авторитарным стилем управления лидера Китая.

Сторонники движения отмечают, что большинство программ, используемых КНР для слежки за гражданами и ограничения свободы слова, написаны на языках С и С++.

– Мы не можем больше позволять нашим студентам изучать эти отвратительные языки. Стиль программирования на них называется императивным – именно так сегодня управляется Китай, Россия, КНДР и другие автократии. Мы заметили, что среди программистов в Европе резко выросла поддержка действий Си Цзиньпина и Владимира Путина. По данным соцопросов, каждый третий европейский программист говорит на русском языке. Если так пойдёт и дальше, то скоро придётся установить на здании ЕСПЧ красные звёзды, а в центре Парижа поставить мавзолей, – считает ректор Сорбоннского университета Абу-Хамид аль-Юсуфи.

Ранее биологи отказались использовать букву Xi для обозначения нового штамма коронавируса.

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