“Союз за женщин России” предложил запретить в СМИ указывать цвет волос виновников ДТП

Заместитель председателя “Союза за женщин России” по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Денис Сморчков выдвинул инициативу о запрете указывать цвет волос виновников ДТП.

Собеседник ИА Панорама отметил, что зачастую автомобилисты предвзято относятся другим водителям с платиновым цветом волос, как например к его супруге, побывавшей в восьми дорожных инцидентах, с подачи которой Сморчковым и выдвинуто введение подобного запрета.

– Понимаете, неважно, кто за рулём – шатен или блондинка, право на управление транспортным средством имеют все без исключения. Однако по укоренившейся привычке автолюбители во время движения приглядываются к водителям других транспортных средств и цвету их волос, сверяя оттенок. Ситуация обостряется в случае наступления ДТП, когда за рулём оказывается женщина со светлым натуральным цветом – к таким водителям почему-то относятся предвзято. Это неприемлемо, – считает зампредседателя “Союза”.

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