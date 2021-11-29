 

Мнение: Контролеры QR-кодов из подполья?

29.11.2021, 3:42, Разное
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Снова о проверке QR-кодов на общественном транспорте в Казани. Бдительные читатели обратили внимание на фотографию в тексте «Тупик пропаганды». Конкретно на надпись на униформе контролеров.

Получил вот такую вот весточку: «На сайте мэрии Казани https://kzn.ru не обнаружено то, что написано на спинах контролеров в автобусах: "Мэрия г Казани контрольно-ревизионная служба" . Это что? Наскоро слеплено? Для чего? Кем? Чьи и где деньги, Зин?))))» (отсюда).

Мне тоже не удалось найти «Контрольно-ревизионную службу» ни на сайте мэрии Казани, ни на сайте комитета по транспорту…  Вот перечень всех городских служб Казани.

Это что получается? Что проверку QR-кодов на общественном транспорте в Казани проводят какие-то самозванцы? Или подпольщики?

Или я не там искал?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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