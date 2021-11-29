Мнение: Мама Тёмы ЖЖОТ напалмом

Для истинных ценителей и знатоков: мама Тёмы Лебедева, прекрасная Татьяна Толстая (она по повадке и по внутренней свободе очень напоминает мне мою маму, поэтому я всегда смотрю ее с обожанием) разносит в пух и прах современную Америку и ее “Кенсел Калча” (культуру запрета и отрицания, культуру “новой нормальности”), наговорив себе в нынешних США на пять пожизненных – а Галина Юзефович, ведущая, ее очень умело провоцирует. Ох, змея..!

Дай бог, ее слова не переведут на английский! А ведь реально Толстая станет невыездной – причем и в Европу тоже (сейчас ведь морок единомыслия везде, тьма накрыла ненавидимый Путиным Запад).

Кто ляпнет хоть одно плохое слово о Татьяне Толстой – забаню пожизненно! (о Тёме – можно).