Универсальная и делает черты лица более утонченными: угловой боб – стрижка, которая будет в тренде всю зиму

От стрижки зависит то, как будет выглядеть образ в целом. Сейчас в моде простота и практичность, поэтому короткая стрижка угловой боб занимает топовые позиции. Она будет популярна всю зиму. Это универсальная прическа, которая подходит представительницам прекрасного пола, независимо от возраста.

Кому идет

Такая стрижка делается на средние волосы, что дает больше возможностей для корректировки формы лица. К примеру, круглые щечки будут скрыты прядями, что позволит визуально сделать круглое лицо более вытянутым. Также эта стрижка замечательно подходит дамам с квадратной формой лица. Пряди, обрамляющие лицо, делают его более нежным и женственным.

Стрижка не требует длительных укладок и много времени на уход. Достаточно просто расчесать пряди, чтобы они выглядели красиво и эффектно.

Угловой боб носится без челки. Поэтому барышням с овальным, но сильно вытянутым лицом такая прическа не подойдет. А вот дамам с лицом в форме сердца можно смело делать угловой боб. Пряди, доходящие до плеч, отвлекут внимание от слишком широкого лба и смягчат острый подбородок. Внешность сразу станет милее.

Подчеркнуть такую стрижку можно с помощью интересного окрашивания.

Красиво и стильно

Угловой боб отличается от подобных стрижек тем, что выполняются ровный срез волос и острые углы на передних прядях. Это позволяет подчеркнуть красивые черты лица. В идеале в этой стрижке угол должен начинаться от затылка и заканчиваться на груди. Но можно делать волосы чуть-чуть короче.

Визуально за счет ровного среза кажется, будто волосы намного гуще. Пряди выглядят здоровыми и достаточно плотными.

Угловой боб можно носить и с челкой, но в основном стилисты предлагают ее убрать. Пробор можно делать как по центру головы, так и со смещением вправо или влево.

Асимметричный угловой боб придает женщине независимости и уверенности в своих силах.

Уход и питание

Волосы будут выглядеть красивыми в том случае, если правильно за ними ухаживать. В зимнее время обязательно в уход нужно включить использование питательных масок.

Обязательно необходимо добавить термозащиту в виде спреев. Жидкий шелк для волос поможет в борьбе с пересушенными и ломкими кончиками. Волосы будут более плотными и густыми.

Специалисты советуют делать масляные маски с экстрактами трав несколько раз в неделю. Тогда полотно волос будет выглядеть блестящим и здоровым. Не нужно забывать и о тонировании, с помощью которого можно добиться красивого оттенка волос и дополнительно укрепить пряди красящим пигментом.