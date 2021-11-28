 

Дело вовсе не в осиной талии: как выглядеть изящно при любом размере (советы стилиста)

28.11.2021, 22:54, Разное
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Мода изменчива, но чувство вкуса вечно. Очень важно определить свой стиль, подобрать ту одежду, которая будет отлично сидеть на фигуре и при этом добавит внешности еще больше шарма. Такая одежда будет всегда смотреться красиво, даже если фигура неидеальна.

Советы по выбору

Женственность и привлекательность считаются основными элементами эффектного стиля. Поэтому важно правильно подобрать одежду, чтобы максимально подчеркнуть такие моменты и сделать образ привлекательным и ярким. Стилист из Школы IQ стиля предлагает уделить внимание шее, ведь на нее всегда падают взгляды окружающих.

Она должна быть в меру открытой, и при этом можно украсить шею платком или элегантным колье, в зависимости от стиля одежды. Обладательницам пышных форм также важно помнить о запястьях. Если руки красивые, то нужно еще больше подчеркнуть их открытой одеждой.

Легкий образ и визуально удлиненные ноги можно получить, слегка открыв щиколотки. Этот прием сейчас часто используется в моде и считается одним из популярных трендов.

Открытые щиколотки делают образ воздушным и более ярким. Это может быть юбка или джинсы, но женщина всегда будет чувствовать себя в них комфортно и эффектно.

Открытое декольте хорошо стройнит фигуру и делает акцент на ее пропорциональности.

Деловой лук

Даже в деловом стиле можно красиво открывать шею и таким образом визуально вытягивать силуэт.

Если же сочетать открытую шею и щиколотки. то можно получить вполне неплохой результат в виде стильной современной женщины. Даже в повседневных джинсах это поможет выглядеть красиво и эффектно.

При выборе обуви лучше отдавать предпочтение ботинкам или обуви на низкой платформе, которая акцентирует внимание на миниатюрности образа и его женственности.

В деловом стиле отлично сочетаются высокие щиколотки и открытая шея. Брючные костюмы помогут максимально раскрыть эту тему и добавить еще больше шика внешности.



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